Weitere Größen und aktualisierte Health App erweitern den Samsung Galaxy Ring

Samsung gab bekannt, dass der Galaxy Ring in zwei weiteren, größeren Größen eingeführt wird, womit die Größen nun 7 bis 15 reichen. Ab Februar 2025 wird das Gerät außerdem in 15 weiteren Ländern verfügbar sein, was die Gesamtzahl der Märkte auf 53 erhöht. Ab heute aktualisiert Samsung auch die Samsung Health-App und bietet fortschrittliche Funktionen, die über die Analyse des Schlafverhaltens der letzten Nacht hinausgehen und einen erholsameren Schlaf ermöglichen können. Zu diesen Updates gehören der Schlafumgebungsbericht, die Schlafzeitberatung und der Achtsamkeits-Tracker. Mit dieser Erweiterung bestärkt Samsung sein Engagement für die Verbesserung der Schlafgesundheit durch innovative Technologie und stellt sicher, dass mehr Menschen von innovativen Lösungen profitieren können.

Der Galaxy Ring, der durch sein geringes Gewicht und seine lange Akkulaufzeit für Komfort sorgt, wurde entwickelt, um das Wohlbefinden im Alltag mit einem besonderen Schwerpunkt auf Schlafoptimierung zu unterstützen. Seit der weltweiten Markteinführung im Juli 2024 ist der Galaxy Ring in 38 Märkten erhältlich. Der Galaxy Ring wird bald in 15 weiteren Märkten erhältlich sein, darunter Zypern, Tschechien, Griechenland, Ungarn, Israel, Japan, Malaysia, Mauritius, Neuseeland, Singapur, Slowakei, Südafrika, Taiwan, Vietnam und Sambia. Außerdem wird er in neun Größen von 7 bis 15, einschließlich der beiden neu hinzugefügten größeren Varianten, und in drei Farben – Titanschwarz, Titansilber und Titangold – angeboten werden.