Weiter warten auf das Xbox-Spiel Perfect Dark, wohl noch zwei oder drei Jahre

Seit 2020 warten wir auf Neuigkeiten zum Xbox-Game Perfect Dark, doch es tut sich nichts an der Front. Was ist da los?

Mehr zu Perfect Dark

Der Perfect Dark-Neustart von Xbox bleibt “in den frühesten Stadien” der Entwicklung und ist wahrscheinlich noch 2-3 Jahre vor der Veröffentlichung entfernt, wurde behauptet. Leider scheint der Entwicklungszyklus (wohl auch dank Corona) ziemlich über den Haufen geworfen zu sein, und mittlerweile waren schon drei verschiedene Studios daran beteiligt. Jetzt will man reagieren, aber so richtig fix ist noch nichts: Die jüngsten Pläne scheinen Berichten zufolge auch zu einer Form der episodischen Veröffentlichung à la Life is Strange zu neigen. Aber je nachdem, wie lange die Entwicklung noch dauert, könnte sich das ebenfalls wieder ändern. Unter der Leitung von Darrell Gallagher, der früher Entwicklungsleiter bei Activision und Square Enix war, arbeitet das First-Party-Xbox-Studio The Initiative seit seiner Gründung im Jahr 2018 an dem Reboot.

Als Geheimagenten-Thriller, der in einer Welt der nahen Zukunft spielt, wird das Spiel der erste neue Teil der Serie sein, seit Rare’s Perfect Dark Zero 2005 zusammen mit der Xbox 360 auf den Markt kam. Während das Projekt im Jahr 2020 angekündigt wurde, wurde seit den folgenden Jahren der Rückschläge, die die Entwicklung zum Stillstand gebracht haben, nichts davon gezeigt. Dazu gehören Berichten zufolge eine angespannte Co-Develop-Partnerschaft mit Certain Affinity, die zwischen 2019 und 2021 an dem Spiel gearbeitet hat, und eine hohe Fluktuation bei The Initiative. Nun scheint auch Crystal Dynamics involviert zu sein, und das Game soll nun ein Shooter mit Story, Kampf und Spionage samt Gadgets zu werden. Also ein wenig Deus Ex – warten wir’s ab!