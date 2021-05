Weaving Tides Test: Kunstvolle Rätsel, liebenswertes Design

Mit Weaving Tides kommt das österreichische Spielestudio Follow The Feathers voll in Fahrt. Lest hier mehr über den Titel!

Über die Anfänge des Spiels

Follow The Feathers ist ein unabhängiges Studio aus Wien. In den letzten Jahren wuchs das Team eng zusammen und hat zwei Spiele – YoKaisho und NIVA – entwickelt. Diese Titel wurden mit internationalen Awards und Nominierungen geehrt. Da sich das Studio auf familienfreundliche Erlebnisse konzentriert, war die nächste Entwicklung in einem ähnlichen Stil gehalten. Weaving Tides beinhaltet ebenso eine spannende Spielmechanik und einen unverwechselbaren Artstyle!

Im April 2020 entschied sich das Team dann für eine Kickstarter-Kampagne. Das Ziel waren im internationalen Vergleich eher bescheidene 18.000 Euro, und mit 54.182 Euro bekam Follow The Feathers exakt 301 % des gewünschten Betrags zusammen! Das ermöglichte es dem Team, fünf Boni in Weaving Tides zu implementieren. Nun ist es so weit, und das Spiel ist endlich für PC, Mac und Nintendo Switch veröffentlicht worden. Worum geht’s überhaupt?

Story und Gameplay in Weaving Tides

Ihr übernehmt die Kontrolle über den jungen Tass. Er wurde von Kilim, einem Webe-Drachen, von klein an aufgezogen. Kilim nimmt seine Rolle als Vater sehr ernst und umsorgt den Jungen, wo es nur geht. Die Reise startet im kleinen Veteri, wo ihr die ersten Schritte unternehmt und die Steuerung von Weaving Tides erlernt. Das führt uns zum Gameplay, sprich, was ihr überhaupt im Spiel tun müsst. Weaving Tides bietet ein neues Prinzip, das so noch überhaupt nicht dagewesen ist – ihr müsst euch durch die Textilwelt weben.

Schnell habt ihr die Grundmechanismen inne: Ihr schwebt durch die Gegend, und mit einem Knopfdruck taucht ihr ab. So befestigt ihr das Band eures Drachens mit dem Untergrund. Das funktioniert aber nur, wenn ihr euch nicht über festem Boden befindet. Euer Drache zieht dann ein Band hinter sich her, und mit einem Tastendruck habt ihr dieses festgeknüpft. Löcher im Gewebe können so rasch gestopft werden, Muster können von euch erstellt werden und Widersacher lassen sich so am Boden festzurren. Seht hier einen Trailer: