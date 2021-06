Watch Dogs: Legion Bloodline Erweiterung angekündigt

Der DLC erscheint am 6. Juli 2021 für die Xbox One und Series X, die beiden aktuellen Playstation-Konsolen, sowie für den Windows PC und Google Stadia. Den begleitenden Trailer haben wir euch gleich hier unten verlinkt. Die Erweiterung spielt vor den Ereignissen der Hauptkampagne des Hauptspiels. Bloodline bietet dabei aber auch mehrere Nebenquests für Aiden und Wrench, während sie in Londons Kampf gegen die Unterdrückung hineingezogen werden.

In Bloodline folgt ihr Aiden, der einen routinemäßigen Fixer-Job in London annimm, um sich nach den Ereignissen aus dem ersten Teil wieder mit seinem Neffen Jackson zu treffen. Aidens Mission ist es, ein High-Tech-Labor von Broca Tech zu infiltrieren, um ein mysteriöses und wertvolles Stück Technologie zu entwenden. Jedoch wird seine Mission gefährdet, als Wrench mit dem Gerät entkommt.

Watch Dogs: Legion Bloodline ist eine eigenständige erzählerische Erweiterung, in der die Spieler:innen in einem neuen Handlungsstrang die Kontrolle über Aiden aus dem originalen Watch Dogs und Wrench aus Watch Dogs 2 übernehmen werden.

