Watch Dogs: Legion Review: London nach dem Brexit?

London, das als Spielwelt für Watch Dogs: Legion fungiert, ist – eingebettet in eine nähere Zukunft – Schauplatz diverser Unruhen. Es regiert die Law-and-Order-Politik, durchgesetzt (oder soltle man besser sagen exekutiert) von einem privaten Militätkonzern, der rigoros gegen alle Wiedersacher vorgeht. Die wachsen allerdings vermehrt wie das Unkraut aus dem Boden. Londons Einwohner wollen sich dem Joch dieser emporgekommenen Tech-Organisation nicht einfach so unterwerfen. Das führt unweigerlich zu Protesten, gewaltsamen Aufständen und schließlich zu brutalen Anschlägen. Mitten in dieses Szenario werden wir als Spieler geworfen. Na dann viel Spaß mit Watch Dogs, man ist jetzt Teil einer Legion!

Am 29.10.2020 erscheint Ubisofts Watch Dogs: Legion für die Playstation 4, die Xbox One, sowie für Microsoft Windows. Nachgereicht wird das Game dann zum jeweiligen Launch der neuen Konsolen-Generation. Schon vorab durften wir den nun 3. Teil, der – wie schon die Vorgänger – ebenfalls als opulente Open-World-Sandbox daherkommt, für euch auf der PS4 testen. Dabei zeichnet Ubisofts Entwickler-Department aus Toronto ein sehr düsters Bild der englischen Hauptstadt.

London nach dem Hard-Brexit



Bei all den Konfrontatione im Spiel passt es nur wie die Faust aufs Auge, dass sich Great Britain auf außerhalb der virtuellen Welt in einer verzwickten Lage befindet. Der Brexit spaltet das Land. Watch Dogs: Legion zeigt dahingehen warnend auf, in welche Gesellschaft man sich eventuell entwickeln könnte: neben einem Großteil der abgehängten Bevölkerung wird es ein paar wenige Emporkömmlinge geben, welche die prekäre Situation für sich (natürlich komplett uneigennützig) nutzen können. Im Spiel nimmt diese Rolle der Militärkonzern Albion ein, welcher den Takt in Englands Hauptstadt vorgibt. Eigentlich beängstigend. Auch deshalb, weil Albion und dessen CEO Nigel Cass erst durch das Aufkommen einer Crypto-Währung an die Macht kamen.

Daneben matchen sich noch weitere Partein im virtuellen London um die Vormachtstellung. Mary Kelley, eine gealterte Dame die aussieht wie die nicht-ganz-so-wohlerzogene-Sis von Queen Elizabeth, führt den örtlichen Mafia-Clan an. Skye Larsen, quasi das weibliche Gegenstück zu Elon Musk in Watch Dogs: Legion, führt den Technologie-Konzern BLUME an und verfolgt skrupellos ihre ambitionierten Ziele. Zu UK gehört natürlich auch eine waschechte Geheimorganisation. Im Spiel gibt es neben dem MI5 auch die sogenannte SIRS, die ebenfalls mächtig Dreck am Stecken haben. Und vergessen wir nicht die geheiminsvolle Hacker-Terror-Organisation Zero-Day.

Apropos Zero-Day: denen begegnen wir schon innerhalb der ersten Minuten des Spiels das erste Mal. Die heizen uns nämlich gerade zu Beginn so richtig ein. Aber genug der Rahmenhandlung, schließlich will in diesem Sandbox-Spiel das eigentliche Gameplay ja nicht unerwähnt bleiben.

Abwechslungsreiches Gameplay



Nach dem doch ereignisreichen Tutorial (in dem nichts geringeres als der größte Schicksalsschlag Londons nach der Pest und dem großen Feuer passiert) starten wir als Rekrut der kleinen aber feinen Widerstandsorganistion DedSec in das eigentliche Spiel. Der Name dürfte eingefleischten Watch Dogs-Fans natürlich bekannt vorkommen, stellt diese wieder dieselbe Organisation dar, wie auch schon in den vergangenen beiden Spielen. Von der KI Bagley als auch von der Chefin der neu formierten Londoner-DedSec-Zelle Sabine Brandt erhalten wir nun unsere ersten Aufträge. Erstmal gilt es, sich mit dem neuen Hacker-Dasein vertraut zu machen.

Brechen wir als unbescholtenes Untergrund-Blatt also mal in das Headquarter von Scotland Yard ein, um brisante Informationen aus deren Datenspeicher herunterzuladen. Nach dem Erfolgreichen Download machen wir uns schnellstmöglich aus dem Staub, nicht aber, bevor wir im gesamten Areal alles gelootet haben, was nicht Ding und Nagel fest ist. Open World Things halt. Man könnte an der Stelle jetzt ganz gemein zum Spiel und Entwickler Ubisoft sein und festhalten, dass dieser Vorgang im Prinzip alles ist was Watch Dogs: Legion grundlegend zu bieten hat. Und wirklich abweichslungsreich sind die Missionen allesamt wirklich nicht wenn man sie auf das Grundlegende Prinzip herunterbricht. Im Detail unterscheiden sie sich dann aber doch.

Mal müssen wir in den Tower of London einbrechen, was anscheinend nur funktioniert, indem wir zuvor ein Mitglied von Albion rekrutieren (wie das genau vonstatten wird später noch betrachtet). Mal müssen wir einen wertvollen Verbündeten aus dem Gefängnis holen. Mal brechen wir in das Haus einer Milliardärin ein, um das Rätsel ihres mysteriösen Verschwindens aufzudecken. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch müssen wir per Fluchtfahrzeug von den örtlichen Behörten fliehen – ohne dabei die halbe Stadt umzumähen versteht sich.

Innerhalb dieser groben Prämisse bewegt sich das Spiel sehr frei. Wir können uns – wie immer schon in Watch Dogs üblich – einfach per Hack Zugang zu den Terminals und Überwachungskameras verschaffen, um so Tore zu öffnen. Oder wir kapern eine Frachtdrohne, die uns schnurstracks auf das Dach des jeweiligen zu infiltrierenden Gebäudes bringt. Im Spiel gibt es weiters alle möglichen Arten von Drohen. Neben den Fracht- und Geschützdrohnen stehen uns auch kleinere Vertreter zur Verfügung.

In fliegender- oder zu Land in Spinnenform helfen uns diese dabei, für den Menschen unzugängliche Areale wie Lüftungsschächte zu betreten. Was mich dabei sehr überrascht hat ist, das sich die Entwickler gerade für diese Passagen etwas überlegt haben. So fliegt man mit der kleinen Drohne nicht einfach nur durch schmalste Server-Kammern, sondern muss sich quasi wie durch einen Hindernissparkour bewegen. In diesen Phasen wechselt das Game das Genre fast schon hin zu einem Jump ’n‘ Run.

Um noch einmal auf die vielen Möglichkeiten der Einbrüche zurückzukommen: Man kann aber auch (so wie ich sehr oft) einfach einmal rund um den Häuserblock schleichen. Da hat sich bis jetzt noch immer eine Möglichkeit geboten, einfach über den Zaun zu klettern. Das es wirklich bei (fast) jeder Mission die exakt 3, 4 gleichen Möglichkeiten der Infiltration gibt, ist dann doch nicht ganz so einfallsreich von Ubisoft. Hier muss man sich praktisch nie Gedanken machen, wie man die Quest nun angeht.