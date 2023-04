Was wird man in Diablo 4 alles im Endgame tun können?

Im Endspiel verbringen viele Spieler:innen einen Großteil ihrer Zeit damit, ihre Charaktere zu vergrößern und mit neuen Fähigkeiten, Fähigkeiten, Ausrüstung und Kosmetika anzupassen. In einem neuen Video, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, skizzierte Blizzard die verschiedenen Endspielaktivitäten, mit denen wir uns beschäftigen können, lange nachdem wir die Story-Kampagne abgeschlossen und (vermutlich) die große böse Lilith zurück in die Hölle geschickt haben. Im Video wird Diablo 4-Spieldirektor Joe Shely von Kayleigh Calder, dem Hauptspielproduzenten, Ash Sweetring, dem Spielproduzenten, und Joseph Piepiora, dem stellvertretenden Spieldirektor, begleitet, die freischaltbaren World-Stufen des Spiels, das Paragon-Upgrade-System, Nightmare Dungeons, PvP und alles andere im Zusammenhang mit dem Endspiel vorstellen.

Blizzard zeigt, was nach dem Abschluss der Hauptkampagne in Diablo 4 zu tun sein wird. Sehr interessant, lest hier mehr!

Das ist alles zu tun

Nach Abschluss der Kampagne erhalten Spieler:innen Zugang zu einem speziellen “Capstone-Dungeon”, der Weltstufen und somit neue Schwierigkeitsstufen wie in Genshin Impact freischaltet. So erhält man Zugang zu mächtiger neuer Beute und anderen Vorteilen für eure Charaktere. Das aus Diablo 3 bekannte Paragon-System wird sich ebenfalls im neuen Titel befinden, aber mit mehr Tiefe und mehr Anpassungsmöglichkeiten. So sollen wir das Brett drehen können, um die Richtung der Verstärkungen zu personalisieren. Boosts und Charakteraufwertungen sollen so auch in unserer Hand liegen können, ich bin gespannt! Weiters wird es über 120 Dungeons geben, die man in Diablo 4 spielen kann, aber das ist noch nicht alles.

Sie können zu Albtraum-Dungeons gemacht werden, indem einfach zusätzliche Ziele, zufällige Affixe und Situationen mit eingebaut werden. So werden der Spielstil und die Intensität eines Dungeons verändert, auch das kennt man in einer abgewandelten Form schon aus dem Vorgänger. Doch auch sonst werden die Monster stärker, die Umwelt wird feindlicher, und ein Kopfgeldsystem hat es auch in den aktuellsten Diablo-Titel geschafft. PvP-Modi wird es ebenfalls geben, und ihr könnt in Duellen Scherben gewinnen, die anschließend wie in Disney Dreamlight Valley gereinigt werden müssen. Das ist alles nur der Anfang, verspricht das Team! Diablo 4 (hier geht’s zu unseren ersten Eindrücken) wird am 6. Juni 2023 auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht.