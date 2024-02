Was erwartet uns beim Pokémon Day 2024?

Am Dienstag, dem 27. Februar 2024 findet der Pokémon Day 2024 statt. Was könnte da für uns in petto sein?

Mehr zum Pokémon Day 2024

Die charmanten Monsterchen wurden am 27. Februar 1996 mit der Veröffentlichung in Japan für den Game Boy vorgestellt. Dies startete ein weltweites Phänomen, das bis heute ungebrochen ist, mit fast unzähligen Pokemon-Videospielen, Filmen, Shows wie Pokémon Concierge und mehr, die die Fans genießen können. Seit dem 20. Jahrestag von Pokemon im Jahr 2016 ist der 27. Februar als Pokemon Day bekannt geworden, an dem große Ankündigungen über die Zukunft der Franchise an die Öffentlichkeit gestellt werden. Einige Pokemon Day-Veranstaltungen sind größer als andere, aber es ist immer eine aufregende Zeit für Fans der Pokemon-Franchise.

Die offiziellen Pläne für den Pokemon Day 2024 wurden zum Zeitpunkt dieses Schreibens nicht bekannt gegeben, aber die Veranstaltung wird am Dienstag, den 27. Februar, stattfinden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Feierlichkeiten zum Pokemon Day mit einem Pokemon Presents-Stream zusammenfallen werden, wie es in den letzten Jahren Tradition war, aber das wurde auch noch nicht bestätigt. Es ist gut möglich, dass die Veranstaltung neue Pokemon-Spielankündigungen bringt, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es einige Updates zu bestehenden Pokemon-Spielen gibt. Eine große Möglichkeit ist, dass der Pokemon Day 2024 verwendet wird, um ein neues legendäres Pokémon vorzustellen. Ich glaube, dass ein neues Spiel angekündigt wird – und ihr?