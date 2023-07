Warum Square Enix mit Star Ocean: The Second Story R alles richtig macht

Mit Star Ocean: The Second Story R wartet nicht das x-te Remaster eines Spiels auf uns, sondern etwas Besonderes. Lest hier mehr!

Über das Grundspiel

Eine fesselnde, lange Story, ein attraktives Kampfsystem, starke und vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung der einzelnen Gruppencharaktere. Dazu gesellen sich zwei Sichtweisen des Handlungsstranges, sodass ihr nur bei zweimaligem Durchspielen alle Geheimnisse lüften könnt. Fügt dann noch verschiedene rekrutierbare Figuren (ähnlich wie bei Suikoden, das auch mit einem Remaster beglückt wird) hinzu, addiert Humor und jede Menge Handwerksfertigkeiten, sodass kein Wunsch offen bleibt. Voilà: Eigentlich sollte dem Erfolg von Star Ocean: The Second Story R nichts im Wege stehen, richtig? Das war allerdings schon damals um die Jahrtausendwende das Gleiche – eigentlich hätte der Titel einschlagen müssen wie nur sonst was. Leider kam ein anderer Titel namens Final Fantasy 7 zur ähnlichen Zeit heraus, und dagegen war kein Kraut gewachsen.

Das ist unglaublich fies, denn seien wir mal ehrlich: Völlige Handlungsfreiheit beim Entwickeln der eigenen Charaktere gibt es selten, das wurde auch im Review lobenswert erwähnt. Dazu habt ihr mehr rekrutierbare Figuren, als ihr Platz in eurer Gruppe habt, das sorgt für Wiederspielwert, so wie die zwei wählbaren Hauptfiguren und somit Sichtweisen der Geschichte. Damit nicht genug, jede Figur hat zufällig generierte Talente, die bei jedem neuen Durchgang anders sind. Bis zu 86 mögliche Enden erwarten euch somit auch in Star Ocean: The Second Story R, und neben den serientypischen “Privaten Aktionen”, die alle Charaktere noch nahbarer machen, wartet mit Sicherheit auch der hundertstöckige Geheim-Dungeon nach Abschluss des Spiels auf uns. Was will man also noch mehr? Mehr Grafik, mehr Bombast wollen wir!

Zu Star Ocean: The Second Story R

Jetzt bekommen wir also eine neue Version, die am 2. November 2023 erscheinen wird. Ich persönlich freue mich schon wie ein Flitzebogen darauf, aber warum? Nun, Square Enix hat sich schon mal an einem Remaster (Star Ocean: First Departure R) versucht, das wurde aber mit nur mäßig viel Hingabe verfolgt. Die Übung diente eher dazu, das Interesse der Fanbase zu messen, und anscheinend haben die jahrelangen Wünsche der Fans gefruchtet. Mit Star Ocean: The Second Story R kommt nämlich nicht eine 1:1-Portierung der PSone- oder PSP-Version auf aktuelle Konsolen, sondern etwas Neues. Jetzt könnte man gleich mal sagen: Ja, es wurden die Hintergründe überarbeitet, toll. Aber dieses Remaster ist so viel mehr, und dazu komme ich in einem Augenblick. Aber auch die Grafik ist wichtig, keine Frage, und hier könnt ihr in der Galerie die Unterschiede zwischen Teil eins Remaster, Teil zwei Remaster und einem aktuellen 2,5D-Game sehen: