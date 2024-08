Warner Bros. (Hogwarts Legacy) will noch stärker in Spiele investieren

Warner Bros. untersucht die Idee, seine Franchises an andere Spieleentwickler zu lizenzieren. Diese Strategie zielt auf Wachstum ab – klar!

Was plant Warner Bros.?

Der Konzern hat es darauf abgesehen, die Leistung und den Umsatz des Unternehmens zu steigern, insbesondere nach der enttäuschenden Veröffentlichung von Suicide Squad: Kill the Justice League, die zu einem Umsatzrückgang von 200 Millionen Dollar für Warner Bros. führte. Während eines kürzlichen Gewinnaufrufs im zweiten Quartal hat Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav die potenziellen Vorteile der Lizenzierung ihrer IPs hervorgehoben. Zaslav sagte: „Einer der strategischen Vorteile, all unsere IP zu besitzen, ist, dass sich die Welt verändert hat, früher war es, dass Sie einen Film oder eine TV-Serie starten, dann machen Sie ein Spiel. Aber einer der Gründe, warum Hogwarts Legacy so erfolgreich war und das Spiel Nr. 1 im letzten Jahr, du bist zu Hogwarts Legacy gegangen und hast das Spiel betreten und konntest Teil dieser Welt werden.

Das ist meiner Meinung nach letztendlich ein großer Teil davon, wohin diese Branche geht. Dass wir einen Film erstellen werden, sei es Batman oder Superman oder Harry Potter, und vielleicht wird es eine TV-Show geben, aber die Fähigkeit, in diese Welt zu gehen und diese Erfahrung zu haben, Zeit mit allen Charakteren zu verbringen, ist etwas, das wir immer noch besitzen. Wir haben hier 11 Studios, und wir haben viel IP. Und es gibt auch ein großes Interesse unter anderem daran, einen Teil dieser IP für Spiele zu nutzen, die wir uns ansehen. Denn wie JB sagte, müssen wir größer werden, und die IP, die wir besitzen, und der Wert, den sie im Gaming-Bereich hat, ist etwas, das wir nutzen wollen.“ Dieser Schritt könnte zu einer Vielzahl neuer Spiele aus verschiedenen Studios führen, ähnlich wie Disney seine IPs wie Star Wars und Marvel lizenziert. Mal sehen, was daraus wird!