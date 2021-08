WarioWare: Get It Together! hat nun eine Demo + Video

Mit WarioWare: Get It Together! kommt eine abstruse Minispielsammlung für Nintendo Switch. Lest hier mehr!

Mikrospiele in WarioWare: Get It Together!

In WarioWare: Get It Together! (zur Website des Spiels) geht es rein um das Chaos. Über 200 schnell und skurrilen Mikrospielen warten auf euch. Sie laufen blitzschnell und hektisch ab, und ihr könnt sie solo oder mit einem Freund in Angriff nehmen. Von der Montage eines Roboters bis zum Herausziehen der Achselhaare einer Statue – die WarioWare: Get It Together!-Kollektion ist ein komödiantisches, kooperatives Mikrospiel-Mashup. Die Story? Spieldesigner Wario wurde in sein eigenes Spiel hineingezogen, und er muss sich daraus befreien.

Zum ersten Mal steuert ihr Wario und seine Freunde in ihren eigenen chaotischen Spielen. So dürfen wir ihre ausgesprochen absurden Fähigkeiten nutzen, um sich einem Ansturm von Mikrospielen zu stellen. Trinkgeld für eine Schildkröte bereitstellen, ein Bad auslassen, mit Magie Feinde (?) abwehren, Wrestler:innen zum Sieg verhelfen, Gesichtsmasken schmerzfrei abziehen und mehr: WarioWare: Get It Together! wird am 10. September weltweit für Switch erscheinen und euch Abwechslung pur bieten. Hier der Trailer für euch!