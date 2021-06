E3 2021 Nintendo Direct: WarioWare: Get it Together! erscheint am 10.9.2021

Im Zuge der E3 2021 Nintendo Direct wurde neben Metroid Dread (wir berichteten) und einem Zelda: BotW 2 Teaser (wir berichteten) auch ein guter alter Bekannter in den Fokus gerückt: Wario! Der Widersacher von Mario kehrt mit WarioWare: Get it Together! im September – erstmals auf der Switch! – zurück. Was wir über das Spiel schon wissen In den Rollen von Wario und seinen FreundInnen erlebt ihr zahlreiche verrückte Mikrospiele. Das Fatale daran ist, dass jede der spielbaren Figuren hat eine besondere Fähigkeit, die entscheidend beeinflusst, wie man das Mikrospiel meistert. Zudem dürfen wir uns erstmals in der Serie auf einen lokalen 2-Player-Modus freuen. Dabei teilen sich zwei SpielerInnen gemeinsam den selben Bildschirm – ganz einfach, indem sie sich ein Joy-Con-Paar teilen. Für lokalen Spielspaß können außerdem zwei Konsolen mit je einem Exemplar des Spiels kabellos miteinander verbunden werden.