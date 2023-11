Warcraft Rumble ist ab sofort auf iOS und Android verfügbar

Blizzard hat mit der globalen Einführung von Warcraft Rumble, früher bekannt als Warcraft Arclight Rumble, nun endlich begonnen.

Los geht’s mit Warcraft Rumble

Warcraft Rumble wurde als Clash Royale mit einer mehr MOBA-Atmosphäre beschrieben, mit der großen Besetzung der geliebten Warcraft-Charaktere, die als Minifiguren stilisiert wurden. Blizzard kündigte auch an, dass World of Warcraft-Spieler:innen auf dem PC Warcraft Rumble-Arcade-Maschinen in Tavernen in den vier großen Dragonflight-Zonen finden werden und weitere, mit denen Spieler:innen sammelbare Minis aus Warcraft Rumble im Vorfeld der BlizzCon 2023 freischalten können. Apropos BlizzCon 2023, es gibt zwei digitale Bundles mit In-Game-Gegenständen zu erstehen. Hier noch der Trailer zum Spiel für euch: