Wanted Raccoon bringt Waschbären-Chaos auf den PC

In Wanted Raccoon übernehmt ihr die Kontrolle über einen Waschbären. Was das chaotische Game kann, lest ihr hier!

Über Wanted Raccoon

Auf der offiziellen Website des Spiels wird erklärt, was Wanted Raccoon eigentlich ist. Es ist nichts anderes als ein Third-Person-Waschbärensimulator mit einer Story und viel Platz zum Erforschen. Damit nicht genug, ihr dürft auch einiges an Chaos veranstalten: Essen stehlen, Skateboard fahren, Tricks durchführen, Menschen bekämpfen, Ausrüstung erschaffen, eure Fähigkeiten aufwerten, eure entführte Familie finden und den Widerstand anführen. Das, was Waschbären eben so tun!

Wanted Raccoon beginnt in den Wäldern, und das Tutorial führt euch langsam an das Gameplay heran. Ihr seid ein glücklicher Waschbär, der einfach nur anderen Tieren helfen möchte. Doch dann kommen die fiesen Menschen, die eure Familie entführen, und nun liegt es an euch. Es gilt, herumzuschleichen, Fallen zu stellen, Menschen zu fesseln und eure Freunde zu retten. Generell klingt der Titel nach einem Mix aus Goat Simulator und Untitled Goose Game – ob der Charme euch gefällt, kann der Trailer klären!