Voice of Cards: The Beasts of Burden kommt am 13. September 2022

Square Enix hat Voice of Cards: The Beasts of Burden angekündigt, und schon bald können wir den Titel spielen. Ein Video gibt’s hier!

Mehr zu Voice of Cards: The Beasts of Burden

Der Ableger ist das dritte Spiel in der Voice of Cards-Serie nach dem Start von Voice of Cards: The Isle Dragon Roars im Oktober 2021 und Voice of Cards: The Forsaken Maiden im Februar 2022. Es wird am 13. September für PC, PlayStation und Nintendo Switch veröffentlicht. Voice of Cards: The Beasts of Burden wird vollständig durch das Medium Karten erzählt und ist ein eigenständiges Erlebnis, das sowohl Neulinge als auch Fans der vorherigen beiden Teile ohne Vorbehalte genießen können. Der neueste Teil bringt euch in eine illustrierte Welt und gibt euch jetzt die Möglichkeit, die Monster, die ihr in der Kartenwelt besiegt, zu fangen, um sie dann selbst im Kampf zu nutzen.

Wir dürfen einer neuen Geschichte folgen, die in einer Welt spielt, in der ein Jahrtausende von Hass zwischen Monstern und Menschen tobt. Inmitten all des Tumults gibt es ein Mädchen, das ihr Zuhause verliert, und folglich Rache an Monstern schwört. Sie schließt sich einem mysteriösen Jungen an, als sie ins Unbekannte aufbrechen und das Schicksal dieser zerbrochenen Welt entwirren. Dieses einzigartige Spielerlebnis bringt die kreativen Köpfe hinter den vorherigen Voice of Cards-Spielen, der beliebten NieR-Serie und der Drakengard-Serie zurück, darunter Creative Director Yoko Taro (Drakengard-Serie, NieR-Serie), Musikdirektor Keiichi Okabe (Drakengard 3, NieR-Serie) und Charakterdesigner Kimihiko. Hier ein Video für euch: