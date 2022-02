Voice of Cards: The Forsaken Maiden erscheint am 18.2.2022 digital

Square Enix freut sich anzukündigen, dass Voice of Cards: The Forsaken Maiden, der neuste Ableger der einzigartigen, kartenbasierten RPG-Reihe Voice of Cards, ab dem 17. Februar 2022 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (Steam) erhältlich sein wird.

Im zweiten Teil der Voice of Cards-Reihe werdet ihr eine illustrierte Welt aus Karten betreten, die erneut von den kreativen Talenten hinter den beliebten NieR- und Drakengard-Reihen zum Leben erweckt wird. In dem rundenbasierten Abenteuer, das auf einer abgelegenen und seit Generationen von Mikos beschützten Inselkette spielt, begleitet ihr den Protagonisten, um die Inseln vor der Zerstörung zu bewahren. In dieser berührenden Erzählung inmitten einer Welt mit melancholischer Schönheit setzt man die Segel mit Laty, einem Mädchen, das keine Miko werden konnte.