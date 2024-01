vivo X100 Pro Test: Oberklasse-Kamera in einem Premium-Smartphone

Beim allerersten Smartphone des Jahres 2024 in unserem Testlabor hätte ich nicht erwartet, dass es den Maßstab gleich merklich höher legt. Doch genau das ist es, was das vivo X100 Pro geschafft hat: An allen Ecken und Enden macht es seine Aufgaben einfach ein Stück weit besser. Egal, ob man nun die Ausdauer betrachtet, die geschossenen Fotos begutachtet, die Leistung beim Gaming beurteilt oder das Smartphone einfach nur als Handy nutzt: Hier ist so gut wie alles in der Premium-Kategorie anzusiedeln. Sowohl die Kameras, der Bildschirm, der Akku, der verbaute Prozessor, der großzügig dimensionierte Arbeitsspeicher als auch das großartige Funtouch OS stellen sicher, dass hier alles wie aus einem Guss wirkt. Gleichzeitig wird auch die Zugänglichkeit groß geschrieben, es gibt kaum Funktionen, die irgendwie überfordernd oder fehl am Platze wirken würden – das ist grandios.

Nicht alles ist eitel Wonne: Natürlich ist der Startpreis von 1.199,- Euro eine hohe Hürde, und wenn man eine Schwäche beim Gerät ausfindig machen möchte, würde ich da wohl die Lautsprecher anführen. Sie sind für ein derartiges Premium-Smartphone fast auffällig durchschnittlich geraten. Aber abgesehen davon ist die schiere Leistung des Geräts enorm, ihr müsst auf nichts warten und die Bedienung ist egal in welchem Szenario einfach nur ein Traum. Das neue Kalenderjahr ist zwar noch jung, aber mit diesem Handy steht schon mal der erste Anwärter für das Smartphone des Jahres 2024 parat. Da kommt die Android-Konkurrenz bislang nicht mit, und wir müssen abwarten, was die anderen Hersteller demnächst so veröffentlichen. Fest steht schon jetzt: Wer um die Android-Krone mitrittern will, muss dafür auf alle Fälle erst einmal am vivo X100 Pro vorbei!