vivo X100 Pro: Das Flagship-Modell kommt nach Österreich

Es ist offiziell – das neueste Smartphone Flagship vivo X100 Pro kommt nach Österreich! Das neue Gerät bietet hervorragende Leistung und bringt signifikante Verbesserungen im Imaging System, das von ZEISS mitentwickelt wurde. Das X100 Pro hat eine ZEISS APO Floating Telephoto Kamera, eine ZEISS 1-Zoll-Hauptkamera und unterstützt 4K Cinematic Portrait Videos. Außerdem kombiniert es den Dimensity 9300 Prozessor mit vivos spezialisiertem V3-Bildverarbeitungschip und einer erweiterten Akkukapazität.

Was hat das vivo X100 Pro zu bieten?

vivo X-Serie: Kamerafunktionen auf Premium-Niveau

Das neue vivo X100 Pro führt weitere Kamerainnovationen ein, die in Zusammenarbeit mit ZEISS entwickelt wurden und nahtlos Hardware und Software verknüpfen, um hochwertige Fotografie in allen Szenarien genau einzufangen – vor allem Herausforderungen bei Tele- und Nahaufnahmen. Das vivo ZEISS Imaging System verfügt über eine 50MP ZEISS APO Floating Telephoto Kamera, die ZEISS 1-Zoll-Hauptkamera und eine 50MP Weitwinkelkamera.

Die ZEISS APO Floating Telephoto Kamera erfüllt die neuen Vario-Apo-Sonnar-Standards von ZEISS für hochwertige Nahaufnahmen und Teleaufnahmen. Sie verfügt auch über ein Floating Elements Design, das mit einer f/2.5 Blende eine sehr hohe Bildqualität ermöglicht, selbst von 6x bis 10x. Das Floating Elements Design ermöglicht ebenso stabile Nahaufnahmen. Durch die optische Präzisionskalibrierung liefert die Hauptkamera des X100 Pro konstante Bildschärfe und Qualität. Die Bildstabilisierungsfähigkeiten sorgen für klare sowie verwacklungsfreie Ergebnisse und sind für professionelle DSLR-Kameras typisch.

Das X100 Pro ist das erste mobile Bildgebungssystem der Welt, das die APO-Zertifizierung von ZEISS erhält – das ist der strenge Standard für Objektive, bei denen Farbfehler wie chromatische Aberration und Farbsäume in Hochkontrastbereichen so weit wie möglich korrigiert werden, um eine außergewöhnliche Klarheit zu erreichen. Für neue Maßstäbe sorgt auch die zertifizierte ZEISS T* Beschichtung, eine fortschrittliche Anti-Reflex-Beschichtungstechnologie, die die Lichtdurchlässigkeit deutlich erhöht und dabei hilft, Farben genau wiederzugeben, während sie Lichtreflexionen reduziert und Blendung minimiert. So können Nutzer:innen auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder einfangen.

Dank der verbesserten vivo Imaging Engine wird ebenso das Fotografieren herausfordernder Sonnenauf- und Sonnenuntergangslichtverhältnisse ermöglicht. Der neue Motor bringt Verbesserungen in der Bildqualität, Farbton und Rechenprozessen und identifiziert spezifische Rotsonnenszenarien, um das Motiv genau einzufangen.

Professionelle Fotografie auf hohem Niveau: Verbesserte Porträt- und Nachtaufnahmen

Das X100 Pro kombiniert Hardware und Software, um Nutzer:innen das Aufnehmen, Erstellen und Bearbeiten von professionellen Bildern und Videos unterwegs zu ermöglichen. Die verbesserten Fähigkeiten für Porträt- und Nachtaufnahmen werden durch eine erweiterte Palette von charakteristischen ZEISS-Bokeh-Effekten ergänzt, die den klassischen, professionellen Look von ZEISS-Profiobjektiven nachahmen.

Der speziell für die Bildverarbeitung entwickelte vivo V3-Chip nutzt ein hoch effizientes 6nm-Design, das eine 30-prozentige Steigerung der Energieeffizienz liefert, während er fortgeschrittene Funktionen für Porträtvideografie im X100 Pro ermöglicht. Dazu gehört das völlig neue 4K Cinematic Portrait Video – eine Premiere in der X-Serie – das ideal für Nutzer:innen ist, die mühelos kinoreife Videoinhalte auf ihrem Smartphone aufnehmen und bearbeiten möchten. Diese kreative Funktion bietet eine geringe Tiefenschärfe mit unscharfem Hintergrund und automatischem Fokuswechsel sowie Verfolgung des gefilmten Subjekts für einen professionellen, filmischen Look. Nutzer:innen können sogar den ZEISS Cinematic Video Bokeh-Stil mit der neuen 4K Cinematic Portrait Video-Funktion anwenden, um ein zeitlos eindrucksvolles Gefühl zu erzeugen. Es ist auch möglich, 4K Cinematic Portrait Videos später im Album zu bearbeiten, um die Bokeh-Effekte und Stile fein abzustimmen.

Das X100 Pro ermöglicht professionelle Fotografie mit neuen Möglichkeiten für Porträtaufnahmen. Als Premiere in der X-Serie stellt das neue Flagship-Modell die ZEISS Multifocal Professional Photography vor: Mit dieser können professionelle Porträts mit Brennweiten von bis zu 100mm aufgenommen werden. Als weitere kreative Option bietet das X100 Pro das ZEISS B-Speed Style Bokeh an, die neueste Ergänzung zur Palette der ZEISS Style Portrait-Optionen. Dies erzeugt einen charakteristischen Bokeh-Effekt mit abgerundeten Dreieckskanten, inspiriert von einem klassischen Hochgeschwindigkeits-ZEISS-Kinoobjektiv aus den 1970er Jahren.

Leistungsstarkes Kraftpaket

Das X100 Pro ist mit einem Dual Flagship Chip ausgestattet, der den neuesten V3 Custom Imaging Chip von vivo mit dem Dimensity 9300-Prozessor kombiniert – das bietet eine massive Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorgängermodell.

Das vereint einen großen Akku mit schnellem Laden durch drei wichtige Branchendurchbrüche: Negative Elektrode Graphit Rekonstruktionstechnologie, Elektroden Kaltpressverfahren und Mikrometer Laser Array Ätzprozesse – was letztendlich eine 8,3-prozentige Steigerung der Gesamtenergiedichte im Vergleich zu früheren Generationen erreicht. Es ist mit einem äquivalenten 5.400mAh großen Akku ausgestattet und unterstützt kabelloses FlashCharge und bis zu 100W Dual-Cell FlashCharge.

Das neue Modell verbessert das Seherlebnis mit einem LTPO Eye Protection Display und führt Dual Engines zur Videoverbesserung ein. Darüber hinaus erreicht der größere Always-On-Display-Bereich eine lokale Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits für eine hervorragende Sichtbarkeit selbst bei hellem Sonnenlicht.

Das neue Flagship ist mit dem neuesten Funtouch OS 14 ausgestattet, das das Benutzererlebnis durch eine flüssigere Leistung, mehr Personalisierung und verbesserte Sicherheit steigert.

Premium-Design für Luxus und Langlebigkeit

Das X100 Pro hebt die schlanke, stilvolle und leichte Designästhetik der ikonischen X-Serie hervor. Ein charakteristisches Designelement ist der von der Sonne inspirierte Halo-Ring um das Kameramodul aus Edelstahl.

Die Wahl hochwertiger Materialien gewährleistet Langlebigkeit der Geräte – das X100 Pro ist verschleißfest, hitzebeständig und korrosionsbeständig. Zusätzlich ist es nach IP68 wasser- und staubresistent. Aus diesem Grund bietet vivo seit dem 1.1.2024 auf alle Smartphones eine Garantie von drei Jahren an. Das X100 Pro kommt in Europa in der Farbe Asteroid Black auf den Markt.