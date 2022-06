vivo launcht 50W Vertical Wireless FlashCharge

vivo geht nach dem Eintritt in den Smartphone einen Schritt weiter und bringt mit dem 50W Vertical Wireless FlashCharge sein erstes kabelloses Ladegerät in Europa auf den Markt. Weltweit werden eine Reihe von vivo Flaggschiff-Modellen wie beispielsweise iQOO 8 Pro, iQOO 9 Pro, X70 Pro+, X Note und X Fold das neue vivo 50W Vertical Wireless FlashCharge unterstützen.

50W kabelloses FlashCharge-Erlebnis

Mit dem neuen vivo 50W FlashCharge können Nutzer:innen ihr Gerät zum Laden hinlegen und zum Beenden des Ladevorgangs wieder anheben – und das alles ohne lästige Kabel. Das kabellose Ladegerät von vivo ist so effizient wie ein kabelgebundenes Ladegerät und lädt den Akku in nur 23 Minuten zur Hälfte auf. In nur 50 Minuten ist dann die volle Ladung erreicht, so die Ergebnisse von Labortests für das neueste Flaggschiff-Modell von vivo.

Das Wireless FlashCharge unterstützt den Qi-Standard für kabelloses Laden, ist mit den meisten gängigen kabellosen Ladegeräten kompatibel und bietet eine Ladeleistung von bis zu 15 W.3

Effiziente Luftkühlung und intelligenter Silent-Modus

Der eingebaute geräuscharme Hochgeschwindigkeitslüfter mit 3.600 Umdrehungen pro Minute4 läuft während des Ladevorgangs auf Hochtouren und zirkuliert die Luft durch eine hochpräzise Luftkanalstruktur für eine schnelle Kühlung. In der Nacht sorgt der 26db Super Silent Mode5 dafür, dass der Lüfter möglichst leise läuft.

Geometrische Ästhetik verbindet Technologie mit Kunst

Das 50W Vertical Wireless FlashCharge enthält zwei Spulen, was bedeutet, dass das kabellose Ladegerät sowohl vertikal als auch horizontal stehen kann. Die Spulen bieten einen großen Sensorbereich, der die Position des Geräts auf intelligente Weise erkennt und sich ihr anpasst. So lässt sich das Smartphone auch während des Ladevorgangs intelligent nutzen.

vivo ließ sich für dieses neue Produkt von den “durchbrochenen Blöcken” der modernen Architektur inspirieren. Das elegante und lebendige Design wird durch die geometrischen Linien, den mattierten Boden und das sanft atmende Licht erzeugt. Der Neigungswinkel von 60° ermöglicht es Benutzer:innen, alle eingehenden Nachrichten schnell zu scannen.

Mehrere Schutzmechanismen für Sicherheit und Gelassenheit

Während des Ladevorgangs sind mehrere Sicherheitsmechanismen aktiv, die Spannungs-, Strom- und Temperaturprobleme sowie das Vorhandensein von Metallgegenständen in der Nähe erkennen. Sollte das Gerät störende Metallgegenstände wie Schlüssel oder Münzen erkennen, leuchtet die Warnleuchte auf und der Strom wird abgeschaltet.

Preise und Verfügbarkeit

Vivo 50W Vertical Wireless FlashCharge wird in Europa ab Mitte Juni erhältlich sein.