vivo kündigt X100 und X100 Pro an und wir waren mit dabei!

Fortsetzung des Erfolgs der X-Serie mit noch leistungsfähigeren Kamerafunktionen

Die neue vivo X100 Serie führt in Zusammenarbeit mit ZEISS bahnbrechende Innovationen ein und stattet die Nutzer:innen mit der Hard- und Software aus, um in allen Szenarien hochpräzise Aufnahmen zu erzielen, die speziell auf die Herausforderungen bei Fern- und Nahaufnahmen ausgerichtet sind.

Das X100 Pro verfügt über eine 50MP ZEISS 1-Zoll-Hauptkamera, eine 50MP ZEISS APO Floating Telephoto-Kamera und eine 50MP Superweitwinkel-Kamera. Die leistungsstarke ZEISS APO Floating Telephoto-Kamera sorgt mit dem neuen Vario-Apo-Sonnar-Standard von ZEISS für hervorragende Makroaufnahmen. Sie verwendet außerdem das ZEISS Floating Elements Design, das eine hochwertige Bildqualität gewährleistet, egal ob es sich um eine Nah- oder Fernaufnahme handelt. Das Design setzt neue Maßstäbe mit einer noch nie dagewesenen Blende von f/2,5, um eine hohe Bildqualität in verschiedenen Szenarien zu gewährleisten, sogar bei 6- bis 10-facher Vergrößerung. Das ZEISS Floating Elements Design ermöglicht Makroaufnahmen, die beim X100 aus einer Entfernung von nur 15 cm und beim X100 Pro aus nur 18 cm gemacht werden können. Das X100 Pro ist das weltweit erste Bildverarbeitungssystem mit APO-Zertifizierung. Das Objektiv reduziert die chromatische Aberration und die damit verbundenen Probleme mit der Bildschärfe erheblich.

Die optische Präzisionskalibrierung sorgt dafür, dass die Haupt- und Telekameras des X100 Pro eine gleichbleibend hohe Bildschärfe und -qualität liefern. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine Bildstabilisierung auf SLR-Niveau sowohl bei der Haupt- als auch bei der Telekamera.

Das X100 verfügt über eine 50MP VCS True Color Hauptkamera, eine 64MP ZEISS Telekamera und eine 50MP Superweitwinkelkamera. Sowohl das X100 als auch das X100 Pro sind mit der ZEISS T*-Beschichtung zertifiziert, einer fortschrittlichen Antireflexbeschichtungstechnologie, die die Lichtdurchlässigkeit deutlich erhöht, Farben akkurat wiedergibt und gleichzeitig Lichtreflexionen reduziert, sodass auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder aufgenommen werden können.

Die X100 Serie wurde auch für branchenführende Leistungen in der Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangsfotografie optimiert, unterstützt durch die Telephoto-Hardware und die verbesserte vivo Origin Imaging Engine. Die vivo Origin Imaging Engine verbessert die Bildqualität, den Farbton und die Berechnungsprozesse und hilft bei der Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangsfotografie, indem sie bestimmte Szenarien mit roter Sonne erkennt und die Szene detailgetreu einfängt.

Verbesserte Porträt- und Nachtaufnahmen dank doppelter Chipverarbeitung

Die bahnbrechenden Funktionen für die mobile Fotografie gehen über die Hardwarespezifikationen hinaus und ermöglichen es Nutzer:innen, unterwegs professionelle Bilder und Videos aufzunehmen, zu erstellen und zu bearbeiten. Die Funktionen für Porträt- und Nachtaufnahmen wurden verbessert und die charakteristischen ZEISS Bokeh-Effekte um neue Funktionen erweitert.

Das X100 Pro wird durch den angepassten vivo V3 Chip unterstützt, der im 6nm-Verfahren arbeitet und eine um 30 % gesteigerte Energieeffizienz aufweist, was zu fortschrittlichen Upgrades in der Portrait-Videografie führt. Das X100 Pro ist das erste Android-Smartphone mit 4K Cinematic Portrait Video, ideal für Nutzer:innen, die kreativen Content mühelos mit ihrem Smartphone aufnehmen und bearbeiten möchten. Mit dieser leistungsstarken Funktion verschiebt sich der Fokus automatisch und verfolgt das Motiv während der Aufnahme, wodurch ein kinoähnliches Gefühl entsteht. Mit der neuen Funktion 4K Cinematic Portrait Video können Benutzer:innen auch den ZEISS Cinematic Video Bokeh Stil anwenden. Die Nachbearbeitung von 4K Cinematic Portrait-Videos ist auch im Album möglich, sodass die Anwender:innen die Bokeh-Effekte und -Stile ganz einfach im Nachhinein feinabstimmen können.

Zum ersten Mal in der X-Serie führt vivo die ZEISS Multifocal Professional Photography ein, die es Nutzer:innen ermöglicht, professionelle Porträts mit einer Brennweite von bis zu 100 mm aufzunehmen – perfekt für Reisefotografie, künstlerische Fotografie oder zum Festhalten glücklicher Momente zuhause. Mit ZEISS B-Speed Style Bokeh, der neuesten Ergänzung des ZEISS Style Portrait-Pakets, bietet die X100 Serie noch mehr kreative Möglichkeiten. ZEISS B-Speed Style Bokeh ist von dem unverwechselbaren kreisrunden, dreieckigen Bokeh-Effekt aus der Mitte der 1970er Jahre inspiriert.

Leistungsstarkes Kraftpaket

Das X100 und X100 Pro sind mit einem Dual-Flagship-Chip ausgestattet, der einen von vivo angepassten Bildverarbeitungschip und MediaTek Dimensity 9300 enthält. Das X100 hat den vivo V2 Chip und das X100 Pro den neusten vivo V3 Chip. Der MediaTek Dimensity 9300 ist ein Flaggschiff mit einem Octa Core-Prozessor, der einen enormen Leistungssprung im Vergleich zum Vorgänger bietet.

Die Modelle X100 und X100 Pro, unterstützt durch die von vivo entwickelten Bildverarbeitungschips, bieten Game Frame Interpolation für flüssige Spielerlebnisse. Das X100 Pro geht mit Game Super Resolution noch einen Schritt weiter und bietet ein überragendes visuelles Erlebnis.

Die X100-Serie vereint erfolgreich große Batteriekapazitäten mit schneller Aufladung durch drei wichtige Durchbrüche in der Branche: Negative Elektroden-Graphit-Rekonstruktionstechnologie, Elektroden-Kaltpresstechnik und Mikrometer-Laser-Array-Ätzverfahren – mit einer Steigerung der Gesamtenergiedichte um 8,3 % im Vergleich zu früheren Generationen. Das X100 ist mit einem 5.000 mAh (TYP) Akku ausgestattet und unterstützt bis zu 120W Dual-Cell FlashCharge; das X100 Pro ist mit einem 5.400 mAh (TYP) Akku ausgestattet und unterstützt Wireless FlashCharge und bis zu 100W Dual-Cell FlashCharge.

Das visuelle Erlebnis der vivo X100 Serie wird durch das LTPO Eye Protection Display und das vivo-exklusive V Frame Rate Management System weiter verbessert, das die Bildwiederholrate dynamisch an die Gleitgeschwindigkeit des Fingers anpasst und die Bildwiederholraten pro Ebene wiedergibt, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten und gleichzeitig den Stromverbrauch zu senken. Das Display verfügt über einen größeren Always-on-Anzeigebereich und kann eine lokale Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 nits erreichen, so dass die Bildschirminhalte auch bei hellem Sonnenlicht sichtbar bleiben.

Hochwertiges Design für unaufdringlichen Luxus und Langlebigkeit

Die X100-Reihe setzt die ikonische schlanke, elegante und leichte Designästhetik der X-Serie fort. Ein Ring um das Kameramodul, der an einen Heiligenschein erinnert, ist das zentrale Designelement, das das Sun Halo und Moon Halo Design widerspiegelt. Der Halo aus für die Luft- und Raumfahrt geeignetem Edelstahl verleiht der Kamera einen Hauch von minimalistischem Luxus und erinnert mit seiner Sonnenschliff-Struktur an hochwertige mechanische Uhren. Gleichzeitig sorgt das verwendete Material für Langlebigkeit – es ist verschleißfest, hochtemperaturbeständig und korrosionsbeständig. Alle Modelle der Serie sind nach IP68 wasser- und staubgeschützt, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Die in Peking vorgestellte X100-Serie wird in zwei Designvarianten angeboten: in einem verträumten Startrail-Blau und in einem Asteroid-Schwarz.

vivo x100 und vivo x100 Pro Verfügbarkeit

Das vivo X100 wird auf dem chinesischen Markt mit 12GB+256GB und 16GB + 512GB erhältlich sein. Das vivo X100 Pro wird auf dem chinesischen Markt mit 16GB + 512GB erhältlich sein. Weitere Informationen zur Einführung in Österreich folgen.