vivo kündigt das V40 SE für Österreich an

vivo kündigt mit dem V40 SE ein kostengünstiges Allrounder-Smartphone mit Flagship-Leistung offiziell an. Das neue V-Gerät wurde entwickelt, um den täglichen Smartphone-Gebrauch zu einem wahren Vergnügen zu machen – jedes Detail ist genauestens durchdacht, um das Erlebnis der Nutzer:innen zu verbessern. vivos neueste Entwicklung vereint den Stil, die Funktionen und die Leistung, die von einem Flagship-Gerät erwartet werden, in einem Smartphone mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Als erstes Modell der neuen V40-Familie verfügt das V40 SE in der Farbversion „Leather Purple“ über eine einzigartige EcoFiber Leder-Rückseite mit patentierter Anti-Flecken-Beschichtung. Ebenso ist das Smartphone in einer hochwertigen „Crystal Black“ Version verfügbar und besitzt ein beeindruckendes 120 Hz Ultra Vision AMOLED-Display und Stereolautsprecher sowie eine Weitwinkelkamera für hochqualitative Gruppenporträts.

Was hat das vivo V40 SE zu bieten?

Für individuelle Momente geschaffen

Die Smartphones der vivo V-Serie überzeugen Nutzer:innen weltweit mit ihrem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und den innovativen Funktionen. Ganz nach dem Motto „für deine Momente gestaltet“ begeistert auch das neue V40 SE mit der Signature-Farbe „Leather Purble“ aus veganem EcoFiber-Leder, dem ultra-schlanken Design und dem hochglänzenden Metallrahmen.

Das EcoFiber-Leder ist eine Branchenneuheit im Mittelklassesortiment und die patentierte Anti-Flecken-Beschichtung sorgt dafür, dass das Gerät dem Alltag standhält und eine verschüttete Tasse Kaffee am Morgen oder ein Glas Rotwein am Abend leicht zu reinigen ist. Die Kratzfestigkeit sorgt außerdem dafür, dass Fingernägel, Schlüssel oder andere scharfe Gegenstände, mit denen das Smartphone in Berührung kommt, keine Spuren hinterlassen. Dank Schweißkorrosionsbeständigkeit bleibt die Rückseite aus veganem Leder außerdem stets sauber und geruchsfrei.

Die zwei verfügbaren Farbversionen „Leather Purple“ und „Crystal Black“ bieten die Möglichkeit, den eigenen Stil und Geschmack individuell zum Ausdruck zu bringen.

Benutzerfreundliche Funktionen mit Flagship-Leistung

Ob Filme, Spiele oder soziale Medien – das 120 Hz Ultra Vision AMOLED-Display des V40 SE ist ein visueller Genuss. Das helle und detailreiche Display wird von einem Dual-Stereo-Lautsprechersystem unterstützt, welches Fotos und Videos lebendig werden lässt.

Das reaktionsschnelle Display mit hoher Bildwiederholrate wird durch die effiziente Soft- und Hardware von vivo ergänzt. Neben dem Funtouch OS 14 Betriebssystem, das auf Android 14 basiert, wird das V40 SE von Qualcomms Snapdragon 4 Gen 2 angetrieben, der einen fortschrittlichen 4-nm-Prozess mit niedrigem Stromverbrauch verwendet, um einen stromsparenden Effekt zu erzielen. Ebenso verfügt das Smartphone über 8 GB RAM, der zusätzlich durch bis zu 8 GB RAM-Erweiterung für müheloses Multitasking verstärkt wird.

Das V40 SE hat dank des langlebigen 5000-mAh-Akkus und der schnellen FlashCharge-Technologie, die ein schnelles Aufladen mit 44 W ermöglicht, die Kraft, mit den täglichen Routinen der Nutzer:innen Schritt zu halten. Die 24-Dimension Security Protection von vivo schützt das Gerät beim Aufladen über Nacht und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. Das V40 SE garantiert außerdem eine 4-Jahres-Haltbarkeit des Akkus von 80 %.

Alles, was es für den Perfect Shot braucht

Mit den vielfältigen Kamerafunktionen können Nutzer:innen ihr Leben festhalten und teilen. Neben einer 16-MP-Frontkamera für brillante Selfies und hochwertige Videotelefonate verfügt das V40 SE über ein Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite, das eine breite Palette an kreativen Möglichkeiten bietet. Dazu gehören eine 50-MP-Hauptkamera und eine neue 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, die es einfacher macht, Gruppenfotos mit einem Weitwinkel-Gruppenporträtmodus aufzunehmen, um unvergessliche Momente gemeinsam festzuhalten.

Das V40 SE bietet eine aufregende Auswahl an Porträt- und Wasserzeichenstilen, Bokeh-Flare-Effekten, Videomodi wie dem Dual View Video und intuitiven Bearbeitungstools. Es war also noch nie so einfach, die eigene Kreativität auszudrücken.

Das neue Alltags-Flagship V40 SE wird im April in Österreich in den Versionen „Purple Leather“ und „Crystal Black“ auf den Markt kommen. Weitere Details zu Preisen und Verfügbarkeiten werden in Kürze bekanntgegeben.