vivo eröffnet ersten Shop im MediaMarkt Seiersberg

Es ist soweit – der Smartphone-Hersteller vivo hat nun den ersten eigenen Shop (als Shop-in-Shop im MediaMarkt Graz Seiersberg) eröffnet. Die feierliche Eröffnung am Abend zuvor wurde musikalisch von Sängerin und vivo-Ambassadorin Billie Steirisch begleitet. Der brandneue Lighthouse Store bietet ab sofort mit seinen innovativen Shop-in-Shop-Lösungen ein einzigartiges Shoppingerlebnis, bei dem die Produkte hautnah erlebt werden können. Zahlreiche renommierte Marken aus der Technikwelt sind in eigenen Kojen vertreten – unter anderem vivo. Der Smartphonehersteller hat sich für seinen ersten eigenen Shop in Österreich etwas Besonderes einfallen lassen: Interessierte haben die Möglichkeit, sich von sämtlichen Smartphones und Zubehörteilen selbst zu überzeugen und die Produkte vor Ort intensiv zu testen.

Erlebnisecke, Fotowand und professionelle Beratung

Auf 60 Quadratmetern können Kund:innen und vivo-Fans alle Produkte genauer unter die Lupe nehmen und ausprobieren. In der speziell gestalteten Erlebnisecke mit eigener Fotowand und groß gestalteten Dekorationselementen wie bunten Blumen kann die beeindruckende Kameraqualität der vivo Smartphones direkt getestet und die verschiedenen Modelle miteinander verglichen werden. Für die professionelle Beratung stehen vivo Promotor:innen bereit, die gerne mit ihrer Expertise weiterhelfen und Gerätetests anbieten.