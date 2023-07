vivo bringt das V29 mit Aura-Lichtring nach Österreich

vivo präsentiert mit dem vivo V29 offiziell das neueste Gerät der V-Serie: Ganz nach dem Motto „Here to saVe the day“ glänzt das neue Mide-range-Smartphone mit einer starken Leistung, Zuverlässigkeit (nach IP68 staub- und wasserdicht) sowie einer Kamera mit Ringlicht und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Fortschritt ist fest in der DNA der V-Serie verankert. Mit dieser Produkt-Linie bieten wir unseren Kundinnen und Kunden richtig gute Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Das V29 überrascht diesmal außerdem mit branchenführenden Innovationen. So verfügt das Gerät über ein spezielles Aura Light, das von Profi-Ringlichtern inspiriert ist und unsere Nutzerinnen und Nutzer ins beste Rampenlicht rückt”, so Martin Wallner, Vice President von vivo Österreich.

Bereit, ins Scheinwerferlicht zu treten?

Das V29 bietet ein leistungsstarkes Kamerapaket mit einzigartigem Aura Light-Ringlicht für natürliche Porträtaufnahmen in Studioqualität. Die rückseitige Kamera des neuen Smartphones ist mit einem großen Beleuchtungsring (15,6 mm Durchmesser) ausgestattet, der der Kamera hervorragende Möglichkeiten für Low-Light- und Nachtaufnahmen bietet. Das Aura Light erzeugt einen einzigartigen, dreidimensionalen Beleuchtungseffekt und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung aus jedem Blickwinkel, wodurch beispielsweise Gesichtsschatten vermieden werden. Dank der um 36 % höheren Helligkeit im Vergleich zum Vorgängermodell V27 gelingen dem vivo V29 Aufnahmen mit lebendiger Schärfe.

Das Kamerasystem des V29 ermöglicht zudem eine dynamische Anpassung der Farbtemperaturen abhängig von der Umgebung. Von Lichteffekten in Nachtclubs bis hin zu neonbeleuchteten Straßen oder gemütlichen Bars – das V29 adaptiert mühelos seine Farbtemperatur und bietet dem:der Nutzer:in so die Kompetenz eines Profi-Lichtdesigners. Mit nur einem Fingertipp auf das V29 werden Motive in schwach beleuchteten Umgebungen sanft beleuchtet, sodass ihre einzigartigen Eigenschaften zur Geltung kommen. Das Ergebnis sind helle, klare Porträts mit einer fesselnden Atmosphäre, die jede Aufnahme bereichert.

Professionelle Aufnahmen mit Front- und Hauptkamera

Für hochwertige Nachtaufnahmen ist das V29 mit einer fortschrittlichen 50 MP OIS Ultra-Sensing-Kamera ausgestattet. Das V29 verlängert die Belichtungszeit und verbessert die Lichtaufnahme, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder aufgenommen werden können.

Mit der verbesserten 50-MP-HD-Kamera des V29 überwindet vivo die Grenzen der herkömmlichen Selfie-Fotografie durch ein erweitertes Sichtfeld und präzise Autofokus-Funktionen. So lassen sich mühelos und ohne Verzerrungen noch mehr Lächeln einfangen. Von Gruppenfotos bis hin zu Videos – mit dem V29 können Nutzer:innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und bezaubernde Erinnerungen schaffen.

Wasserdicht, staubdicht und lange Leistung: Das V29 ist ein Alltagsheld

Das V29 ist mit einem Qualcomm Snapdragon 778G ausgestattet, der für seine schnelle, effiziente Alltagsleistung und nahtlose 5G-Konnektivität bekannt ist. Dank der neuen eSIM-Technologie können V29-Nutzer:innen ganz einfach das SIM-Profil wechseln, ohne die SIM-Karte physisch austauschen zu müssen. Auf Reisen in ein anderes Land ist die Aktivierung einer neuen eSIM-Karte somit nur einen Klick entfernt. Mit seinem Memory Booster (8 GB RAM + 8 GB Extended RAM1) bietet das Gerät reichlich Speicherplatz und eine starke Unterstützung für das Betriebssystem. Das V29 von vivo ist außerdem mit einem Ultra Large VC Bionic Cooling System ausgestattet, das dem Gerät in verschiedenen Szenarien eine optimale Leistung ermöglicht – sei es bei intensiven Gaming-Sessions oder fesselnden Filmen. Darüber hinaus ermöglichen das aktualisierte 80-Watt-FlashCharge und der 4600-mAh-Akku (TYP) ein schnelles und sicheres Aufladen, so dass das Telefon in nur 18 Minuten von 1 % auf 50 % aufgeladen werden kann. Unterstützt durch neuartige Akkumaterialien und eine intelligente Ladetechnik hält das V29 den Akku über einen längeren Zeitraum in Bestform und verdoppelt damit den Industriestandard, was eine zuverlässige und langlebige Nutzung garantiert.

Mit der IP68-Einstufung setzt das V29 auch bei der Robustheit neue Maßstäbe in seiner Preisklasse, was den Schutz vor Staub und Wasser angeht. Egal, ob man im Regen steht oder sich auf einer Poolparty5 amüsiert, das V29 ist bei normalem Gebrauch spritzwassergeschützt, wasser- und staubdicht. Das Modell wurde in mehr als 60 kontrollierten Labortests auf seine Zuverlässigkeit getestet und kann User:innen bei jedem Wetter begleiten und ein langanhaltendes, sorgenfreies Nutzungserlebnis garantieren.

Gebogener 1,5K-AMOLED-Bildschirm der Spitzenklasse

Die V29-Serie verfügt über ein 1,5K-AMOLED-Display mit 120 Hz und einen 6,78″großen, gebogenen 3D-Bildschirm. Mit einer Auflösung von 1,5K und einer Pixeldichte von 452 PPI wird jedes Detail mit Präzision zum Leben erweckt. Das V29 bietet ein fesselndes visuelles Erlebnis mit 1,07 Milliarden Farben und einem DCI-P3-Farbraum in Kinoqualität. Darüber hinaus legt das V29 großen Wert auf die Augengesundheit und hat drei SGS-Zertifizierungen für professionellen Augenschutz erhalten.

Einzigartiges Design durch 3D Magnetic Particles-Technologie

Das V29 ist in zwei Farbversionen erhältlich: Peak Blue und Noble Black. Inspiriert von der Erhabenheit der Berge, ist das einzigartige Design eine echte Branchenneuheit, die mit der 3D-Magnetpartikel-Technologie entwickelt wurde. 15 Millionen mikrometergroße 3D-Magnetpartikel erzeugen eine Vielzahl verschiedener schimmernder und kaskadenartiger Licht- und Schattenabstufungen. Durch Neigen des Telefons verschiebt sich die bergähnliche Silhouette und schwankt, als würde sie auf den Rhythmus der Bewegung reagieren.