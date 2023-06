vivo bringt das Mittelklasse-Smartphone vivo V29 Lite nach Österreich

vivo präsentiert mit dem vivo V29 Lite 5G sein neuestes Mittelklasse-Smartphone, das mit Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit überzeugt. Was es zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Angefangen bei einer 64-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Stabilisierung, einem augenschonenden 120-Hz-AMOLED-Bildschirm sowie einer 44-Watt-Schnellladung des großen 5000-Milliamperestunden-Akkus, die eine sorglose Nutzung über einen ganzen Tag hinweg gewährleistet. Darüber hinaus bietet das V29 Lite die Funktion Extended RAM für reibungsloses Multitasking, eSIM-Fähigkeit, Wasser- und Staubschutz nach IP54 sowie ein elegantes Design.

Das vivo V29 Lite verfügt über eine 64-Megapixel-Hauptkamera, deren optische Bildstabilisierung auf dem Niveau von Flaggschiff-Geräten liegt. Dank der hohen Auflösung und der stabilen Handlage bietet sie hervorragende Foto- und Videoaufnahmen bei nahezu allen Lichtverhältnissen. Der Hauptkamerasensor wird von einer Zwei-Megapixel-Bokeh- sowie einer Zwei-Megapixel-Supermakrokamera unterstützt, die zur Gesamtbildqualität beitragen und die Kreativität der Verbraucher:innen dank cleverer Bildnachbearbeitung und Funktionen wie Nachtporträt, Bokeh-Streifenporträt, Multi-Style-Porträt, Blitzporträt oder Doppelbelichtung unterstützen.

Vlogger:innen werden die integrierte Dual-View-Video-Funktion zu schätzen wissen, die es ermöglicht, mit der 16-Megapixel-Front- und Rückkamera gleichzeitig Videoszenen aufzunehmen und mit dem Cinematic Aspect Ratio und den Cinematic Filters aufmerksamkeitsstarke Videos aufzuzeichnen.

Das V29 Lite verfügt über einen 120Hz-AMOLED-Bildschirm mit 300Hz-Touch-Sampling-Rate, der eine flüssige und reaktionsschnelle Toucheingabe gewährleistet, während die Augenschutzfunktion mit 2160Hz-Pulsbreitenmodulation die Augenbelastung und Ermüdung bei längerem Gebrauch reduziert. Die Spitzenhelligkeit beträgt 1300 nits und unterstützt eine superscharfe Full HD+ Auflösung sowie einen breiten DCI-P3 Farbraum. Die beidseitige 60-Grad-Krümmung trägt zu einem komfortablen Griff bei, da sie sich nahtlos in den Rahmen einfügt und gleichzeitig die Farbverzerrung an den Rändern, die ein häufiges Problem bei ultragroßen, gekrümmten Bildschirmen ist, deutlich reduziert.

Ein weiteres Merkmal, das bisher den Flaggschiff-Geräten vorbehalten war, ist das schnelle Aufladen. Das neueste Modell der vivo V-Serie verfügt über einen großen 5000-Milliamperestunden-Akku, der leicht mehr als einen Tag durchhält und damit perfekt für vielbeschäftigte Menschen ist, die ständig unterwegs sind. Die 44W vivo FlashCharge-Funktion macht das Aufladen des Akkus zu einem Kinderspiel und übertrifft damit sogar die Fähigkeiten des vivo Flaggschiffs X60 Pro aus dem Jahr 2021, das mit 33W geladen wurde.

Die Funktion Extended RAM 3.0 sorgt für reibungsloses Multitasking, bei dem der:die Nutzer:in ohne Verzögerung zwischen bis zu 27 Apps gleichzeitig wechseln kann, indem er:sie sich zusätzlich zu den vorhandenen 8 GB RAM bis zu 8 GB Speicher aus dem verfügbaren Speicher „ausleiht”. Diese Funktion ist besonders nützlich für diejenigen, die ihr Telefon für die Arbeit oder für Infotainment nutzen. Der Qualcomm Snapdragon 695 sorgt dafür, dass das Gerät “genug Power” hat. Er ermöglicht eine zuverlässige 5G-Internetkonnektivität, die durch physische SIM-Karten unterstützt wird, sowie die Unterstützung der eSIM-Funktion mit bis zu acht Profilen, was in dieser Preisklasse einzigartig ist. Andererseits sorgt dieses System-on-Chip dank seiner 8-Kern-CPU-Architektur und des 6-Nanometer-Prozesses für einen geringeren Stromverbrauch und eine längere Akkulaufzeit.

In Österreich ab 16. Juni im Handel erhältlich

Das V29 Lite wurde in den Forschungs- und Entwicklungslabors des Unternehmens während der Testproduktion ausgiebig getestet. Zu den Tests gehörte die Prüfung der Widerstandsfähigkeit des Gehäuses gegenüber täglichen Kratzern; die Geräte wurden 32.000-mal aus verschiedenen Winkeln fallen gelassen, in extremen Umgebungen zwischen -20 und +50 Grad Celsius getestet und zwischen -40 und +75 Grad Celsius gelagert. Die USB-Anschlüsse wurden 6.000-mal beim Ein- und Ausstecken getestet, und die IP54-Einstufung macht es resistent gegen Staub und Spritzwasser aus allen Winkeln, so dass es auch in schmutzigen oder nassen Alltagssituationen keine Probleme gibt.

Das elegante Design des V29 Lite ist in zwei Farbvarianten erhältlich: in dezentem und stilvollem Flare Black und in einem ausdrucksstarken Sommerfarbton, Dreamy Gold. Beide Farben sind mit einem Fotogravurmuster im Nanobereich auf der Rückseite versehen, das für einen eleganten Look sorgt. Dank einer Dicke von nur 7,89 Millimetern und einem Gewicht von 177 Gramm ist das Handy weder sperrig noch beschwert es die Tasche oder den Geldbeutel.

Es läuft mit dem neuesten vivo Funtouch OS 13, das auf dem Betriebssystem Android 13 basiert und ein reibungsloses und personalisiertes Benutzer:innenerlebnis sowie Unterstützung für Lieblings-Apps und Spiele bietet. Die Verbraucher:innen können sich außerdem auf drei Jahre garantierte Software-Updates, einschließlich Wartungsversionen und Sicherheitsupdates, sowie zwei größere Build-Updates des Android-Betriebssystems verlassen.

Die Geräte werden ab 16. Juni 2023 bei den Mobilfunkanbietern A1 und Drei sowie im Elektronik Fachhandel in einer Ausführung mit 8 GB RAM + 128 GB Speicher zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 349 EUR erhältlich sein. Für das V29 Lite bietet vivo eine Standard-Herstellergarantie von zwei Jahren, und da die Bereitstellung eines großartigen Benutzer:innenerlebnisses eine der wichtigsten Prioritäten von vivo ist, wird das Gerät standardmäßig mit dem 44W vivo FlashCharge-Adapter, einem USB-A-zu-C-Kabel sowie einer durchsichtigen Schutzhülle ausgeliefert.