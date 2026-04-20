Party-Time: 20 Jahre Vienna City Beach Club

Wenn feiner Sand unter den Füßen kitzelt, Palmen sich sanft im Wind wiegen und die Neue Donau für die perfekte Abkühlung sorgt, dann ist man angekommen: im Vienna City Beach Club. 2026 feiert Wiens wohl bekannteste Sommerlocation ihr 20-jähriges Bestehen – und blickt zugleich auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die aus einer Vision entstanden und längst zum Fixpunkt im urbanen Lebensgefühl der Stadt geworden ist.

Was im Jahr 2006 von Initiator Maximilian Breckner als mutiges Konzept unter dem Motto „License to Chill“ ins Leben gerufen wurde, ist heute weit mehr als ein Beach Club. Der Vienna City Beach Club ist Treffpunkt, Rückzugsort und Bühne – eine urbane Strandoase, die Sonnenhungrige, Sportbegeisterte, Genussmenschen und Nachtschwärmer gleichermaßen anzieht. Direkt an der Neuen Donau gelegen, verbindet der VCBC entspanntes Urlaubsfeeling mit der Dynamik der Stadt. Großzügige Liegeflächen, feiner Sandstrand und die unmittelbare Nähe zum Wasser schaffen jene besondere Atmosphäre, die den Alltag für ein paar Stunden vergessen lässt.

Wer es aktiv mag, findet auf den Volleyballplätzen oder bei diversen Wassersportangeboten die perfekte Balance, während die Cocktailbar mit kreativen Drinks und die Küche mit sommerlich-leichter Kulinarik für genussvolle Momente sorgen. Mit Platz für bis zu 1.300 Gäste hat sich der Vienna City Beach Club zudem als vielseitige Eventlocation etabliert. Ob Firmenfeier, Incentive oder private Veranstaltung – flexible Outdoor-Flächen, die exklusive „White Pearl“ und ein eingespieltes Inhouse-Catering machen jedes Event zu einem maßgeschneiderten Erlebnis in außergewöhnlicher Kulisse.

Wenn die Sonne beim schönsten Sonnenuntergang Wiens hinterm Horizont verschwindet, beginnt ein neues Kapitel des Tages: Aus der entspannten Beach-Oase wird eine lebendige Partylocation. DJs sorgen an sieben Tagen die Woche für sommerliche Beats und machen den VCBC zu einem Hotspot für alle, die den Tag stilvoll ausklingen lassen möchten.