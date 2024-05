Hasbro Pulse enthüllte neue Star Wars Actionfiguren und Rollenspielartikel

Anlässlich des inoffiziellen Star Wars Tags enthüllte Hasbro Pulse die exklusive Markteinführung brandneuer Star Wars Actionfiguren und Rollenspielartikel. Mit exquisiten Merkmalen und Dekorationen verkörpern die neuesten Ergänzungen von Hasbro Pulse die Qualität und den Realismus, den Star Wars-Fans lieben.

Fans können jetzt Star Wars: The Empire Strikes Back mit dem Black Series Boba Fett Premium Electronic Helmet nachspielen! Ausgestattet mit einem klappbaren Entfernungsmesser mit blinkenden LED-Lichtern und einem beleuchteten Head-up-Display (HUD) können sich Fans vorstellen, wie es für den berühmten Kopfgeldjäger war, sich für die galaktische Action anzuziehen!

Darth Maul kam nach Naboo mit dem Auftrag, Königin Amidala zu vernichten. Stattdessen traf er auf den furchteinflößenden Qui-Gon Jinn und seinen Lehrling Obi-Wan Kenobi – und ein schicksalhafter Kampf begann. Dieses Actionfiguren-Set ist vom ersten Film der Prequel-Trilogie inspiriert – ein tolles Geschenk für Sammler und Fans ab 4 Jahren.

Der intrigante Darth Sidious führte ein Doppelleben als Palpatine, ein Senator von Naboo und ein Phantom der Bedrohung, das das politische System der Galaktischen Republik manipulierte, bis er zum Obersten Kanzler ernannt wurde. Inspiriert durch den dritten Film der Prequel-Trilogie, kommt dieser Darth Sidious mit seinem charakteristischen Lichtschwert™ und zwei alternativen Blitz-Effekt-Händen für dynamische Poseability!

Die Star Wars Retro Collection ist sowohl für neue Fans als auch für langjährige Sammler ideal. Die Details und das Design erinnern an die Originalfiguren der 1970er und 1980er Jahre. Inspiriert von Star Wars: Attack of the Clones und Star Wars: Revenge of the Sith, ist dieses Retro Collection Multipack im 3,75-Zoll-Maßstab ideal zum Spielen oder Ausstellen, damit Fans ihre Liebe zur Serie in ihren Regalen zeigen können.

Der kleine, aber weise und mächtige Jedi-Meister Yoda spielte eine wichtige Rolle in den Klonkriegen und war kurzzeitig Kommandant einer Untereinheit des 41. Elitekorps auf Kashyyyk. Diese Star Wars Actionfigur im 2er-Pack sieht detailliert aus wie Yoda und Clone Commander Gree aus Star Wars: The Clone Wars.