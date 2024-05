Mistral Beach Club – der Ort für Sommergenuss 2024

Im Herzen Dalmatiens und in unmittelbarer Nähe zur Altstadt Split präsentiert das Radisson Blu Resort & Spa, Split, seine unvergleichliche Stranddestination für die kommende Sommersaison: den Mistral Beach Club. Der Beach Club, der am 11. Mai seine Pforten öffnet, lädt Gäste ein, den Inbegriff des Sommervergnügens zu genießen – in all seinen Facetten.

Entspannung, Unterhaltung, kulinarische Exzellenz und ein atemberaubendes Ambiente vereinen sich hier zu einem der beliebtesten Beach Clubs in ganz Dalmatien. So ist eines klar: Dieser Beach Club ist DER Ort für unvergesslichen high-end Sommergenuss 2024.

Entspannen, erholen, erleben – Bliss pur direkt am Strand

In dieser Oase der Ruhe und des Glücks direkt am Adriastrand geht es darum, einfach loszulassen. Sonne tanken, in den luxuriösen Beach Cabanas die Seele baumeln lassen, das rhythmische Rauschen der Wellen genießen und die sanfte Meeresbrise auf der Haut spüren – endlich darf alles einfach simpel sein!

Die atemberaubende Lage direkt am Strand bietet die perfekte Kulisse für Relaxation und Erholung, während die verschiedenen Bereiche des Beach Clubs dafür sorgen, dass für jeden ein perfektes Plätzchen dabei ist. Ob direkt auf der Terrasse, unten am Strand oder in einer der sechs exklusiven Cabanas on the Rocks, die Stille der Natur ringsum macht diesen Beach Club zu einem unvergleichlichen Entspannungsort.

Entertainment inklusive – hier wird das Leben gefeiert!

Mehr als nur Entspannung gefällig? Kein Problem! Diese Glücksoase hat noch viel mehr zu bieten! Der Mistral Beach Club besticht nicht nur durch sein luxuriöses Ambiente und die wohltuenden Entspannungsmöglichkeiten, sondern auch durch seine lebendige Party- und Unterhaltungsszene. Mit namhaften internationalen DJs, saisonalen Partys und aufregenden Special Acts bietet das Unterhaltungsprogramm des Beach Clubs die Basis für unvergessliche Sommermomente.

Von Mai bis September beeindruckt der Club mit vielseitigen Themenpartys und modernem Beach Club Ambiente. Zu den Highlights zählen vor allem die Timeless Partys des legendären DJs Tom Novy, daneben sorgt Resident DJ Jorgos Mitropetros täglich dafür, dass das Leben mit coolen Rhythmen und Leichtigkeit gefeiert wird. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Musik! Es geht darum, Momente zu schaffen, die noch lange nach dem Sommer in Erinnerung bleiben. Es geht darum, jeden Tag die Schönheit des Lebens und die Freude des Zusammenseins zu feiern.

Sommerlicher Genuss auf dem Teller

Die Kulinarik im Mistral Beach Club begeistert mit mediterran leichten Aromen, veredelt mit modernen Facetten, kreiert von einem leidenschaftlichen Küchenteam. Die Speisekarte unterstreicht lokale, saisonale Produkte, die mit einem Auge für Nachhaltigkeit und einem Herz für innovative Kreativität zubereitet werden. So entstehen Gerichte, die zu einer Entdeckungsreise durch die exquisiten Geschmacksfacetten und lebendigen Traditionen Dalmatiens einladen.