Neue Erlebnis Areas im The Grand Green – Familux Resort

Family Fun in einer neuen Dimension, „Up in space” für Teenager, kosmisches Minigolf-Abenteuer und zauberhafte Spielmöglichkeiten für die Kleinsten. Das The Grand Green – Familux Resort erfüllt Familien ihre Träume.

Im The Grand Green – Familux Resort imThüringer Wald verbringen Familien mit Kindern und Babys unvergessliche Auszeiten. In den letzten 1,5 Jahren haben die Macher des spezialisierten Familien Resorts ihren Gästen aufmerksam zugehört. Anfang 2024 wurden Pläne konkretisiert, die Gästewünsche wahr werden lassen.

up in space: Neue Erlebnis-Areas

Im Dachgeschoss des Waldresorts geht es für die knapp 500 kleinen und großen Gäste ab sofort in luftige Höhe zwischen traumhaften Wolken und drei themenspezifisch eingerichteten Erlebnis-Areas. Während des fünfwöchigen Ausbaus des Obergeschosses sind ein Teenie Club und eine 9-Loch-Schwarzlicht-Minigolf-Anlage im Weltraum-Stil entstanden. Für einzigartigen Family Fun sorgt mit insgesamt acht actionreichen Attraktionen die neu gebaute, buntergrüne Wald-Games-Area. In der liebevoll eingerichteten Family Play Area ist ab sofort Zeit für ausgiebige Kuscheleinheiten mit Blick über den Thüringer Wald gesorgt. Doch damit nicht genug: Im Mai 2024 startet im Kids Club des The Grand Green das neue Bewegungsprogramm „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther”. Das wissenschaftlich fundierte und praktisch erprobte Bildungs- und Bewegungsprogramm, das Ex-Spitzensportler Felix Neureuther gemeinsam mit der TU München entwickelt hat, wird in das Kinderprogramm aufgenommen. Zudem wird Trendscout Mike Süsser auch dieses Jahr wieder kulinarische Trends für Eltern und Kinder in das Waldresort bringen.

Das The Grand Green – Familux Resort imThüringer Wald zählt zur weltweit ersten und einzigen Premium-Hotelgruppe für Familien. Großartige Spielwelten in- und outdoor machen den Urlaub für Kinder unvergesslich. Umsichtige Kids-Coaches kümmern sich täglich von früh bis spät um die Kinder. Bereits Babys ab dem 7. Lebenstag werden liebevoll umsorgt. Erwachsene erleben luxuriöse Auszeiten in ausgedehnten Spa- und Saunawelten „for adults only” und mit hervorragender Gourmetküche. Das The Grand Green – Familux Resort ist ein “buntergrünes Waldresort”. Rausgehen, bewegen, erleben, unbeschwerte Sommertage genießen – das ist hier der Hit. Es wird gewandert und geradelt. Verwöhnen – das wird hier großgeschrieben. Von morgens bis abends bietet das Resort Köstlichkeiten für Feinschmecker.

Familien dürfen im The Grand Green – Familux Resort einzigartige Familienhotellerie mit bestem Service und umfassender Betreuung erwarten. Die Gastgeber:innen bringen es auf den Punkt: „Wir helfen Familien, ihre Freiheit und Einzigartigkeit zu spüren. Wir schaffen Erlebnisräume, die ein Miteinander in einem gediegenen Ambiente und gleichzeitig jedem sein verdientes Recht ermöglichen, ein Stück ganz persönliche Erfüllung zu genießen. Das ist unsere Vorstellung von Luxus.”