VALAMAR erhöht Dividende und veröffentlicht ESG-Bericht

Valamar beschloss eine Dividendenausschüttung von 0,22 Euro pro Aktie und stellte seinen integrierten Geschäftsbericht sowie seine umfangreichen ESG-Leistungen vor. Nachhaltigkeit und soziales Engagement spielen in dem internationalen Tourismusunternehmen eine tragende Rolle.

Die Hauptversammlung von Valamar hat beschlossen, eine Dividende von 0,22 Euro pro Aktie an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten, was einer Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 24. Mai 2024. Gleichzeitig wurde der Vorstand von Valamar ermächtigt, in den nächsten fünf Jahren eigene Aktien zu erwerben.

Der integrierte Geschäftsbericht von Valamar liegt vor und bietet einen umfassenden Einblick in seine vielfältigen umwelt- und sozialverantwortlichen Aktivitäten. Im Jahr 2023 investierte das Unternehmen 13,5 Millionen Euro in lokale Entwicklungsprojekte und soziale Initiativen, die direkt zur Verbesserung der Destinationen und zur Steigerung der Lebensqualität in den Gemeinden beitragen, in denen das führende Tourismusunternehmen tätig ist.

Grüne Energie, lokale Partnerschaften und Naturschutz-Initiativen

Valamar setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Im Jahr 2023 bezog das Unternehmen 100 Prozent seines elektrischen Stroms aus erneuerbaren Energiequellen und konnte seine CO2-Emissionen pro belegter Unterkunftseinheit um 72 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2015 senken. Darüber hinaus stammen 78 Prozent der Lebensmittel und Getränke in den Hotels und Resorts von lokalen Produzenten. Valamar schloss weiters eine Partnerschaft mit dem World Wildlife Fund (WWF), bezieht nachhaltige Meeresfrüchte und engagiert sich für den Schutz der Adria und ihrer Artenvielfalt. 347 Tonnen Bioabfall wurden im Jahr 2023 kompostiert. Mit der Unterstützung von Gästen von Valamar – 16 Prozent kommen aus Österreich – wurden im Rahmen der Spendenaktion „Easy as one, two, tree“ über 9.000 neue Bäume gepflanzt.

Kroatiens führender Arbeitgeber im Tourismus fördert soziales Engagement und Arbeitsqualität

Valamar beschäftigt 2023 mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bereits zum siebten Mal wurde das Unternehmen als begehrtester Arbeitgeber im Tourismus- und Gastgewerbesektor in Kroatien ausgezeichnet. Die Personalverantwortlichen betonen, dass Valamar ganzjährige Beschäftigungsmodelle fördert und seinen Mitarbeitern viele Vorteile und erstklassige Arbeitsbedingungen bietet. Zu den wichtigsten sozial verantwortlichen Initiativen im Jahr 2023 gehörte die Unterstützung von örtlichen Kindergärten, Schulen und Sommercamps für Kinder. Die Sommerferienprogramme von Valamar laden Kinder ohne elterliche Betreuung, aus einkommensschwächeren Verhältnissen sowie Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder gesundheitlichen Problemen zu Urlaubstagen ein.

Engagement für Nachhaltigkeit und globale Standards

Im Jahr 2023 trat Valamar der Science Based Targets Initiative bei und wurde Mitglied des UN Global Compact. Die Wirtschaftsmedienplattform Bloomberg Adria bewertete Valamar mit den höchsten Noten für Nachhaltigkeit in Kroatien, während die globale Nachhaltigkeits-Ratingagentur EcoVadis das Unternehmen mit einer Silbermedaille auszeichnet.

Valamar in Österreich: Innovation und Gastfreundschaft in der Top-Skidestination Obertauern

Seit 2018 ist Valamar auch eine feste Größe in Österreichs Skitourismus. Damals eröffnete das Tourismusunternehmen das Valamar Obertauern Hotel. 2022 folgte das Kesselspitze Valamar Collection Hotel. Im Dezember 2023 fiel der Startschuss im Obertauern [PLACESHOTEL] mit einem Lifestyle-Konzept für moderne Reisende, die nach Freiheit und einem aktiven Urlaub suchen.

Valamar ist eine etablierte Institution im Tourismus und setzt kontinuierlich Maßstäbe für herausragende Gastfreundschaft – von den sonnenverwöhnten Stränden Kroatiens bis zu den faszinierenden Alpenlandschaften Österreichs. Der integrierte Geschäftsbericht von Valamar ist auf der Website verfügbar.