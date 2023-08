Vigor Chronicles: Damnation erscheint am 9.8.2023

Bohemia Interactive hat mit Vigor Chronicles: Damnation das neueste Kapitel des free-to-play-Looter-Shooters Vigor angekündigt. Das Update erscheint am 9. August 2023 und bietet eine neue FG 42 Maschinenpistole, verstärkte Airdrop-Belohnungen, ein neues und verbessertes Matchmaking-System und exklusive Bundles für PlayStation und Xbox. Der Stil as Thema kehrt auch zu einem mehr taktischen Militärstil zurück, was schon lange von der Community erbeten wurde.

Das neue Update hält jede Menge spannende Verbesserunden bereit: Dazu gehören Buried Chache, die Flash Granade und Granatenwerfer-Mechaniken generell, der kosmetische Store und vieles mehr. Spieler können durch einen Militär-inspirierten Battle Pass mit schöner Ausrüstung fortschreiten, ähnlich wie in Chronicles: Vengeance.