Vier neue Karten zum Disney Lorcana TCG vorgestellt

Diese Woche hat Polygon exklusiv vier neue Karten aus dem kommenden Disney Lorcana-Set enthüllt. Fans des klassischen Peter Pan, aufgepasst!

Peter Pan in Disney Lorcana

Die aufregendsten Karten für Disneyphile werden die Einführung der Lost Boys sein. Cubby wird ein starker Verbündeter sein – vor allem, wenn er an einer der neuen Standortkarten des Kartenspiels positioniert ist. Wir verstehen immer noch nicht ganz, wie diese Karten funktionieren werden, aber es ist klar, dass sie völlig anders sind als die Landkarten von Magic. Cubby hat auch eine gewisse Zähigkeit (5) – er hält also einiges aus. Als nächstes kommt Slightly, ebenfalls ein verlorener Junge. Die Fähigkeit des Fuchses macht es billiger, ihn auf den Tisch zu bringen, solange ihr eine Peter-Pan-Karte im Spiel habt. Peter erhält eine zweite neue Karte in diesem Set, die seine Gesamtzahl auf vier erhöht, sobald Die Tintenlande veröffentlicht wird.

Das bedeutet, dass ihr möglicherweise bis zu 12 Peter Pans in einem legalen Disney Lorcana-Deck haben könntet. Keiner von ihnen hat eine Upgrade-Möglichkeit, sodass es wohl einen Haufen Tinte kosten wird, all diese unreifen jungen Männer in einem Deck herumzuschleppen und auch auszuspielen. Unabhängig davon hat diese Karte, genannt Peter Pan, Never Land Hero, Ansturm, was bedeutet, dass sie in der ersten Runde, in der sie ausgespielt wird, auch gleich angreifen kann. Er kann pro Erkundung gleich zwei Legenden heimbringen und bekommt zwei zusätzliche Angriffspunkte, wenn wir auch Tinker Bell im Spiel haben. Starkey ist mit sieben Tinten zwar teuer, bietet dafür 6/6 bei Angriff und Verteidigung – wenn er erforscht, holt er gleich drei Legenden für euch. Spitze!