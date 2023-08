Video aufgetaucht: So sieht Gameplay von EA Sports FC 24 (Switch) aus!

Aufnahmen der Nintendo Switch-Version von EA Sports FC 24 sind online erschienen. Zum ersten Mal wird die Frostbite-Engine verwendet!

Einladungen für die geschlossene Beta des Spiels wurden am Mittwoch auf allen Plattformen verschickt. Das Switch-Material, das über eine Kamera aufgenommen wird, die im Handheld-Modus auf einen Nintendo Switch zeigt, zeigt ein Spiel zwischen Barcelona und Manchester City. Das Filmmaterial, das unten zu sehen ist, enthält Teams und Spielerstatistiken aus dem letztjährigen Spiel, aber dies steht im Einklang mit früheren Betas in der FIFA-Serie. Um an der Beta teilnehmen zu können, müssen die Spieler zustimmen, keine Aufnahmen des Spiels zu teilen, damit nichts vorab ins Netz enteilt. Die EA Sports ID des Spielers wird während des gesamten Spiels angezeigt, um den Verantwortlichen im Fall des Falles auf die Schliche zu kommen. Ein Leak ließ sich aber nicht verhindern, wie man sieht.