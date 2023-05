Victoria 3: Voice of the People ab sofort erhätlich

Das neue Immersion Pack Victoria 3: Voice of the People ist ab sofort erhältlich. Damit erlebt ihr die dramatischen politischen Manöver des 19. Jahrhunderts, wenn berühmte Persönlichkeiten der Geschichte für ihre bevorzugte Politik eintreten. Mit Dutzenden von historischen Charakteren schreiben sie eine fesselnde neue Geschichte des viktorianischen Zeitalter, in der nihilistische Autoren und liberale Reformer die etablierten Autoritäten herausfordern.

Victoria 3 ist Paradox Interactives große Strategiesimulation der Gesellschaft in der Zeit von U.S.-Präsident Andrew Jackson bis zum Ersten Weltkrieg. Die Spieler:innen steuern die industrielle, politische und soziale Entwicklung einer historischen Nation und bewegen sich mit den Gezeiten der Zeit, während neue Ideologien und wechselnde politische Allianzen ihre großen Pläne herausfordern. In Voice of the People wird die Geschichte durch neue Charaktere, welche in die neue Agitator-Mechanik integriert sind, sowie durch eine tiefergehende Simulation der französischen Politik des Jahrhunderts mit neuen Ereignissen, Missionen und anderem bereichert.

Features von Victoria 3: Voice of the People: