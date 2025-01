Venus Vacation PRISM Dead or Alive Xtreme – Dating und Otome vom Feinsten?

KOEI Tecmo steht kurz vor der Veröffentlichung von Venus Vacation PRISM Dead or Alive Xtreme am 27. März 2025. Aber worum geht es hier?

Über Venus Vacation PRISM Dead or Alive Xtreme

Obwohl es nicht so aussieht, als würden wir in nächster Zeit ein neues Dead or Alive-Kampfspiel (lang ist’s her…) bekommen, hat KOEI Tecmo das Franchise nicht vergessen. Im Gegenteil, ein neues Spiel, das auf der Marke basiert, wird bald veröffentlicht, und es ist wieder einmal etwas ganz Anderes. Kein Volleyball, kein kompetitives Game, sondern … Venus Vacation PRISM Dead or Alive Xtreme wird ein “immersives Romantik-Abenteuerspiel”, bei dem wir romantische Begegnungen mit sechs Mädchen haben können. Es ist eine Dating-Sim-Simatur, kurz gesagt, und es ist ein Spin-off von Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, wie es der Name bereits verrät. Obwohl es anfangs keine offizielle EU-Version des Spiels gibt, wird die asiatische Version, die die offizielle Website als “globale Version” bezeichnet, die englische Sprache unterstützen (neben auch Japanisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch).

Die Marketing-Pfeile wurden abgefeuert, so nennt KOEI Tecmo es “Das erste vollwertige Liebesspiel der “DEAD OR ALIVE Xtreme”-Serie, das romantische Begegnungen mit sechs süßen, charmanten Mädchen bietet!” Die Fans können beim Spielen des Spiels eine “echte Romanze und ein aufregendes Gefühl der Nähe” erwarten. Die Prämisse, so der Verleger: “Als Chef auf den Venusinseln, wo der Sommer ewig ist, wirst du mit den Mädchen interagieren, denen du dort begegnest. Deine Geschichte mit den Mädchen wird sich auf der Grundlage der Entscheidungen, die du triffst, entfalten, was zu einer Vielzahl von Ergebnissen führt. Das Herzklopfen-Gefühl, das durch lässige Gesten verursacht wird, der Nervenkitzel, der sich verstärkt, wenn du dich deiner Favoritin näherst, die Sorge, welches Mädchen du wählen sollst … Bist du bereit, wahre Romantik auf den Inseln des ewigen Sommers zu erleben?” Ich hatte ein Otome-Game mit den Protagonistinnen der DoA-Serie nicht auf meiner Bingo-Karte. Das Game erscheint am 27. März 2025 für PC und PlayStation-Konsolen – was für euch?