Vatertag, die richtige Zeit für smarte Geschenke von Yale Security

Der Vatertag 2025 steht vor der Tür und was gibt es Besseres, als dem Papa und Ehemann das Gefühl von Sicherheit und Komfort zu schenken?

Zum Vatertag von Yale Security

Mit dem Yale Smart Sicherheitsökosystem könnt ihr euren Vätern nicht nur eine Freude machen, sondern ihnen auch Ruhe und Sicherheit für das ganze Jahr bieten. Die smarten Sicherheitslösungen von Yale vereinen modernste Technologie mit einfacher Bedienung – perfekt für technikbegeisterte Väter, die ihr Zuhause schützen möchten. Mehr Infos zum Sicherheits-Ökosystem findet ihr hier!

Linus Smart Lock L2: Väter haben immer Zutritt

Väter lieben es, alles unter Kontrolle zu haben, besonders wenn es um die Sicherheit der Familie geht. Mit dem Linus Smart Lock L2 von Yale können sie das Haus mühelos absichern, selbst wenn sie unterwegs sind. Das smarte Türschloss ist stärker, schneller, schlanker und leiser als sein Vorgänger und lässt sich einfach an der Innenseite der Tür nachrüsten. Mit der Auto-Lock und Auto-Unlock-Funktion öffnet und schließt sich die Tür automatisch – alles per App und ohne Schlüssel.

Das ist besonders praktisch, wenn Papa nach einem langen Arbeitstag mit vollen Händen nach Hause kommt oder wenn er beim Grillen im Garten mal schnell ins Haus muss. Dank der integrierten WLAN- und Bluetooth-Verbindung wird keine separate Wi-Fi Bridge mehr benötigt. So könnt ihr von überall aus in der Yale Home App überprüfen, ob die Haustür verriegelt ist und bei Bedarf anderen virtuellen Zugang gewähren – wir haben das getestet, ideal für den Familienvater.

Smart Keypad 2: Schnitzeljagd statt Schlüsselsuche

Der Vatertag ist die perfekte Gelegenheit, den Alltag eures Vaters zu erleichtern. Mit dem Yale Smart Keypad 2 mit Fingerprint-Funktion gehört die Schlüsselsuche der Vergangenheit an. Mit nur einem Fingerabdruck ist der Zugang zum Haus gesichert – bis zu zehn verschiedene Fingerabdrücke können registriert werden. Alternativ lassen sich auch persönliche Zugangscodes über die Tastatur eingeben – ideal für die ganze Familie und weitere vertrauenswürdige Personen.

Die One-Touch-Verriegelung ermöglicht es, die Tür mit einer einfachen Tastenberührung zu verriegeln, wenn das Haus verlassen wird. Das Keypad 2 (wir haben es probiert!) lässt sich nahtlos mit dem Yale Linus Smart Lock L2 sowie dem Yale Smart Opener für Tor und Garage verbinden und bietet so ein durchgängiges Sicherheitserlebnis. Ein perfektes Geschenk für Väter, die Wert auf Komfort und Sicherheit legen.

Smart Video Doorbell: Papa weiß, wer vor der Türe steht!

Für den Vater, der gerne alles im Blick behält, ist die Yale Smart Video Doorbell das ideale Geschenk. Mit dieser smarten Video-Türklingel erhält er einen Videoanruf direkt auf sein Smartphone, wenn jemand an der Tür klingelt. Dank des kristallklaren 1080p-Full-HD-Videos und der 154°-Weitwinkelansicht entgeht ihm kein Detail an der Haustür – ob Besucher oder Pakete, die geliefert werden. Die integrierte Nachtsicht sorgt dafür, dass man auch im Dunkeln klar erkennen kann, wer vor der Tür steht.

Smarte Warnmeldungen bei Bewegungserkennung halten euch stets auf dem Laufenden, wenn sich etwas vor der Haustür tut. Die flexible Installation mit wiederaufladbarem Akku oder über den vorhandenen Klingeldraht macht sie zu einem unkomplizierten Upgrade für jede Haustür. Davon konnten wir uns im Test überzeugen! Verbunden mit dem Linus Smart Lock L2 kann Papa bequem überprüfen, wer klingelt, und die Tür bei Bedarf aus der Ferne öffnen – perfekt für den Vater, der sein Zuhause stets im Griff haben möchte.

Yale Smart Cameras: Kamera-Auge, sei wachsam

Schenkt eurem Vater zum Vatertag die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist – mit den Yale Smart Indoor und Outdoor Cameras. Die Indoor Camera bietet eine Full HD Live-Ansicht mit Zwei-Wege-Audio, sodass er jederzeit sehen und hören kann, was zu Hause vor sich geht. Die zuverlässige Personenerkennung sorgt dafür, dass er nur relevante App-Benachrichtigungen erhält, während die anpassbare Zonenerkennung und Nachtsicht für umfassende Sicherheit sorgen. Zu unserem Test der Kamera geht es hier entlang!

Für den Außenbereich bietet die Yale Smart Outdoor Camera ähnliche Funktionen, ist aber zusätzlich mit einem integrierten Akku und WLAN für eine flexible kabellose Montage ausgestattet. Der integrierte Scheinwerfer erhellt bei Bedarf den Außenbereich und sorgt für klare Sicht selbst bei vollständiger Dunkelheit – das konnten wir im Test bestätigen. Beide Kameras ermöglichen die Aufzeichnung auf integriertem Speicher ohne Folgekosten oder optional in der Cloud – so kann Papa wichtige Momente festhalten oder nachträglich überprüfen, wer sich in der Nähe des Hauses aufgehalten hat.

Yale Smart Alarm: Für Vaters ruhigen Schlaf

Damit eure Väter entspannt den Vatertag und jeden weiteren Tag genießen können, bietet der Yale Smart Alarm umfassenden Schutz für das Zuhause. Dieses intelligente Alarmsystem lässt sich bequem über das Smartphone steuern und ermöglicht es, den Alarm von überall aus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Besonders praktisch: Im Fall einer Auslösung sendet der Alarm sofort eine Benachrichtigung an das Smartphone – so weiß Papa immer, falls etwas nicht stimmt, egal wo er sich gerade befindet.

Der Yale Smart Alarm ist äußerst flexibel (wie unser Test zeigte) und kann mit einer Vielzahl an Zubehör erweitert werden, von Rauchmeldern bis hin zu speziellen PIR-Bewegungsmeldern für Haustiere. Das System lässt sich individuell auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden und kann bis zu vier Zonen unabhängig voneinander überwachen – so kann der Keller, das Erdgeschoss und sogar der Garten separat geschützt werden. Ein beruhigendes Geschenk für Väter, die die Sicherheit ihrer Familie an erste Stelle setzen.

Die Yale Home App: Alles unter Kontrolle

Die Yale Home App bringt alle Yale Smart Geräte zusammen und ermöglicht eine mühelose Verwaltung des gesamten Sicherheitssystems. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht die Bedienung zum Kinderspiel, sodass auch technikferne Väter problemlos damit umgehen können. In wenigen Schritten ist das smarte Sicherheitssystem einsatzbereit und bietet sofortigen Schutz und Komfort. Mit nur einem Fingertipp in der App können virtuelle Schlüssel oder Codes mit vertrauenswürdigen Personen geteilt werden. Zudem lassen sich die Geräte programmieren – etwa für das automatische Verriegeln und Entriegeln der Türen oder die zeitgesteuerte Aktivierung der Kameraüberwachung.

So kann Papa sein Zuhause jederzeit und von überall aus überwachen und steuern. Genau so sollte Smart Home auch sein – einfach, sicher und zuverlässig – das perfekte Geschenk zum Vatertag! Jeder Vater ist es wert, geschätzt zu werden, indem ihr ihm zum Vatertag 2025 nicht nur ein Geschenk, sondern auch Sicherheit und Sorgenfreiheit schenkt. Mit den smarten Sicherheitslösungen von Yale wird nicht nur sein Zuhause sicherer, sondern auch sein Alltag komfortabler – ein Geschenk, das weit über den Vatertag hinaus Freude bereiten wird. Hinweis: Diese Produkte können aus Österreich und der Schweiz leider nicht im Deutschland-Webshop gekauft werden, daher gibt es diese Partnerseiten: