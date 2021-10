Vampire: The Masquerade – Swansong Trailer stellt Emem vor

NACON und Big Bad Wolf Studio veröffentlichen einen neuen Vampire: The Masquerade – Swansong Trailer, der mit Emem den dritten und letzten spielbaren Charakter vorstellt.

In dem neuen Trailer wird Emem, der dritte spielbare Charakter neben Galeb und Leysha, vorgestellt. Obwohl sie wie eine attraktive junge Frau aussieht, ist diese Vampirin bereits 100 Jahre alt. Die ehemalige Jazzdiva gehört dem Toreador-Clan an, seit sie von Hilda, der Liebe ihres Lebens, verwandelt wurde. Das Video zeigt einen Angriff in den Straßen von Boston, doch die Beute ist nicht gerade schwach. Emem nutzt schließlich ihre Kräfte der Geschwindigkeit und Präsenz, die sie praktisch unsichtbar machen können.