Vampire Survivors: Cross-Save, Live-Action-Film und Updates kommen!

Die Popularität von Vampire Survivors zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung, und sein Entwickler Poncle arbeitet weiterhin hart am Spiel.

Das Studio bleibt dran, uns mit neuen Funktionen und Inhalten zu beschäftigen. Zu Beginn des Jahres 2025 hat das Team bedeutende Updates und Erweiterungen angekündigt, um Fans weiterhin zu beschäftigen und die Begeisterung in der gesamten Community zu nähren. Eine der herausragenden Funktionen, die bald erscheinen wird, ist Cross-Save, das auf allen Plattformen funktioniert und es uns ermöglicht, den Fortschritt nahtlos auf jedem Gerät fortzusetzen. Diese lang erwartete Funktion wird mit dem Update von Vampire Survivors 1.13 veröffentlicht.

Online-Koop

Über Cross-Save hinaus arbeitet Poncle daran, laufende Probleme zu beheben, einschließlich Probleme mit dem Online-Co-Op-Gameplay. In Zusammenarbeit mit Coherence haben sie sich diesen Herausforderungen gestellt und planen, den verbesserten Koop-Modus später in diesem Jahr zu veröffentlichen.

Fernsehsendung und andere Medien

Zu der Aufregung wird Vampire Survivors bald auf die große Leinwand kommen. Poncle arbeitet mit Story Kitchen zusammen, um einen Live-Action-Film zu produzieren, der auf dem Spiel basiert. Während die Details der Handlung und ein Veröffentlichungsdatum noch geheim sind, haben die Macher den Fans versichert, dass sie sich die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass der Film den Erwartungen entspricht.

Kostenlose Updates und zukünftige DLC

Poncle hat auch eine Reihe von kostenlosen Updates versprochen, die über Standardversionen hinausgehen. Diese Updates führen neue, unveröffentlichte Inhalte ein, die neue Inhalte enthalten können. Nach dem Erfolg des DLC mit Castlevania-Thema, der mehrere Charaktere in das Spiel einführte, wird erwartet, dass in Zukunft weitere DLCs erscheinen werden. Für diejenigen, die an weiteren Einzelheiten über Poncles Pläne für Vampire Survivors interessiert sind, enthält die offizielle Ankündigung weitere Details zu den kommenden Funktionen und Inhalten. Da so viel am Horizont liegt, ist klar, dass der Spaß noch lange nicht vorbei ist.