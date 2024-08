Valve hat Deadlock (PC) offiziell angekündigt, ohne viel zu sagen

Das wohl größte offene Geheimnis von Valve ist nun offiziell: Deadlock hat nun eine Steam-Seite bekommen, und Valve macht es öffentlich.

Die Ankündigung folgt auf wochenlange Diskussionen über das Spiel und Aufnahmen, die in den sozialen Medien erscheinen. Der Multiplayer-Titel, der seit einiger Zeit eine geschlossene Beta für “Freunde und Familie” ist, hat jetzt eine offizielle Store-Seite auf Steam. Deadlock ist ein 6 gegen 6-Third-Person-Helden-Shooter. Valve warnt davor, dass sich das Spiel noch in der frühen Entwicklung befindet und dass der aktuelle Build des Titels “viel temporäre Kunst und experimentelles Gameplay” enthält. Die Store-Seite des Spiels enthält einen kurzen Trailer und eine Konzeptkunst.

Wir können derzeit nur dann Zugang zum Spiel erhalten, wenn wir von jemandem eingeladen werden, der derzeit am Spieltest beteiligt ist. Sehr exklusiv! Trotz all der Geheimhaltung von Valve rund um das Spiel hat die Diskussion über das Spiel in den sozialen Medien in den letzten Wochen zugenommen. Stundenlange Videos vom geschlossenen Test des Spiels sind in den sozialen Medien zu finden. Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Deadlock, noch hat Valve die Mindest- oder empfohlenen Systemanforderungen für das Spiel auf der Steam-Seite bereitgestellt.