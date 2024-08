VALORANT nun auch für PS5 und Xbox Series erhältlich

Riot Games veröffentlicht heute den charakterbasierten 5-gegen-5-Taktikshooter VALORANT für die Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Sowohl die Xbox- als auch die PS5-Version bietet speziell entwickeltes VALORANT-Gameplay und gewährleisten die strikten Standards des kompetitiven Gameplays, die für die Franchise-Erweiterung von höchster Priorität sind. Um VALORANTs angesehene Standards für kompetitive Integrität zu bewahren, ist Cross-Play zwischen PC- und Konsolenspieler:innen nicht verfügbar. Spieler:innen auf jeder Plattform haben jedoch gleichermaßen Zugriff auf ihr individuelles Inventar und ihre Fortschritte, die an ihr VALORANT-Konto gebunden sind. Alle Spielbalance-Patches, neuen Agenten, Karten, Premium-Inhalte und zusätzlichen Live-Service-Features werden gleichzeitig für PC- und Konsole veröffentlicht.

„Wir haben während der Limited Beta so viel wertvolles Feedback von Spieler:innen erhalten und sind uns sicher, dass wir unser Gameplay-Versprechen für Konsolenspieler:innen erfüllen können“, so Arnar Gylfason, Produktionsdirektor von VALORANT bei Riot Games. „Ob es nun ein perfekter Schuss ist, ein makelloser Spielzug oder ein unvergleichlicher Angriff auf das gegnerische Team, wir freuen uns, dass Konsolenspieler:innen dasselbe aufregende VALORANT-Gameplay erleben können wie PC-Spieler:innen.“

In VALORANT dreht sich alles um Skill, hohe Einsätze und kompetitives Gameplay. Zwei Teams aus je fünf Spieler:innen treten hier gegeneinander an, um die meisten von 24 Runden zu gewinnen, wobei sich Angriff und Verteidigung abwechseln. VALORANT spielt in der nahen Zukunft auf einer alternativen Erde. Die Spieler:innen wählen ihre Figuren aus einer internationalen Riege von Agent:innen, die aus verschiedensten Regionen und Kulturen der realen Welt stammen. Die Agent:innen verfügen über individuelle taktische Fähigkeiten, die beim Sammeln von Informationen, Ausbauen von Stellungen, Überwachen von Feinden, Einnehmen verteidigter Positionen und dem Sichern von Bereichen hilfreich sind. Verschiedene Fähigkeiten ermöglichen taktische Spielzüge, die das Match entscheiden können.

Weitere Details zur Konsolenversion von VALORANT für Xbox Series X|S und PS5 gibt es auf der offiziellen Website.