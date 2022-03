Valkyrie Elysium angekündigt: Frisches Blut für Valkyrie Profile-Serie

Square Enix wird mit Valkyrie Elysium noch 2022 den nächsten Eintrag in der kultklassischen RPG-Serie Valkyrie Profile auf PlayStation und PC veröffentlichen.

Valkyrie Elysium, das während der PlayStation State of Play-Präsentation im März enthüllt wurde, wird der erste Haupteintrag in der Serie seit Valkyrie Profile: Covenant of the Plume auf dem Nintendo DS von 2009 sein. Das Spiel spielt in einer originellen Fantasy-Welt, die von der nordischen Mythologie inspiriert ist, und sieht aus wie Nahkampf und Magie in Echtzeit. Es scheint, als würde man sich vom rundenbasierten JRPG-Kampf früherer Einträge der Serie entfernen. Laut Square Enix spielt ihr als Walküre, die damit betraut ist, die Welt vor dem bevorstehenden Untergang zu retten. Dazu müsst ihr “schnelle Kämpfe führen und eine Vielzahl von Waffen und magischen Fähigkeiten verwenden, um über eure Gegner zu triumphieren”.

“Das dynamische Kampfsystem des Spiels verschmilzt Funktionen aus der gesamten Serie, wie Finishing-Moves und Combos, mit einem brandneuen Echtzeit-Action-Kampfsystem, das sowohl schnelle Reaktionen als auch strategisches Denken belohnt”, heißt es in der Beschreibung des Spiels. Der Original-Serienkomponist Motoi Sakuraba ist zurückgekehrt, um neue Tracks zum herausragenden Soundtrack des Spiels beizutragen. Valkyrie Elysium wird irgendwann im Jahr 2022 veröffentlicht, obwohl Square Enix kein genaues Datum bestätigt hat. Einen Trailer zum Spiel gibt es auch, und hier ist er schon für euch: