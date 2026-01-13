Update: Was bringt 2026 für die Nintendo Switch 2?

Die Nintendo Switch-Konsolenfamilie hat ihr erstes Systemupdate von 2026 erhalten. Das letzte große Update für das System kam Anfang Dezember 2025.

2026: Großes Jahr für Nintendo Switch

2026 wird ein ereignisreiches Jahr für Nintendo, wenn seine großen Jubiläen ein Hinweis darauf geben. Im Jahr 2026 werden The Legend of Zelda und Metroid 40 Jahre alt, Pokemon wird 30 Jahre alt und Animal Crossing wird unter anderem 25 Jahre alt. Es ist auch ein wichtiges Jubiläum für viele seiner Konsolen; das 15. Jubiläum des Nintendo 3DS, das 25-jährige Jubiläum des Game Boy Advance und des GameCube und das 30-jährige Jubiläum des Nintendo 64 sind alle im Jahr 2026. Während in den kommenden Monaten wahrscheinlich Feierlichkeiten und neue Ankündigungen für viele von ihnen bekannt gegeben werden, ist es ein wichtiger Teil, die Spieler beim Laufen zu halten, damit die aktuellen Systeme reibungslos funktionieren. Am 12. Januar veröffentlichte Nintendo Systemupdates sowohl für die ursprüngliche Switch als auch für die Nintendo Switch 2. Dieses Update bringt beide Systeme auf Version 21.2.0 und sollte dazu dienen, das Spielerlebnis auf den Nintendo-Konsolen reibungsloser zu gestalten. Nintendo sagte wie immer, dass beide Versionen des Systems allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität erhalten haben. In dieser Hinsicht ähnelt das Update dem letzten Update, das die Switch-Konsolen im Jahr 2025 erhalten haben.

Was passiert mit Nintendo Switch im Jahr 2026?

Obwohl dieses Update nicht das Aufregendste ist, um auf einer Nintendo Switch-Konsole zu landen, sollte es dazu beitragen, den Weg für einen reibungslosen Start einer Reihe von Spielen zu ebnen, die dieses Jahr landen. Switch 2-Besitzer freuen sich derzeit auf Spiele von Nintendo wie Pokemon Pokopia, Mario Tennis Fever und Yoshi and the Mysterious Book, um nur einige zu nennen. Die Switch 2 erhält bei der Markteinführung auch eine Reihe von Spielen von Drittanbietern, wie Resident Evil Requiem, was den Switch 2-Besitzern in der ersten Hälfte des Jahres 2026 mehr Spaß machen kann. Es könnte jedoch noch viel mehr auf dem Weg sein. Ein aktueller Bericht deutet darauf hin, dass die erste große Nintendo Direct von 2026 wahrscheinlich am 10. Februar stattfinden wird. Die Direktübertragung wird sich wahrscheinlich auf kommende Spiele in der ersten Jahreshälfte für den Nintendo Switch 2 konzentrieren, aber eine angebliche Überraschung ist ein neues 3D-Super Mario-Spiel.

Die Veranstaltung wurde als „riesig“ beschrieben. Wenn sich also herausstellt, dass die Gerüchte wahr sind, sollte es in weniger als einem Monat viel geben, worauf Fans sich freuen können. Eine Nintendo Direct Anfang Februar wird wahrscheinlich von den Fans gut aufgenommen werden, wenn man bedenkt, was 2025 passiert ist. Mit der Nintendo Switch 2 am Horizont warteten die Spieler in den ersten Monaten des Jahres gespannt auf ein Nintendo Direct, aber sie bekamen erst im April einen Fokus auf die neue Konsole und Nintendos kommende Spiele. Da es diesmal keine neue Konsole gibt, die man sich zeigen kann, sollte Nintendo sich viel auf Spiele konzentrieren. Nintendo kann jedoch auch über Dinge wie Super Mario Galaxy Der Film sprechen, der im April in die Kinos kommt. Im Moment müssen die Fans aber jedoch erst noch auf die offizielle Bestätigung der ersten Nintendo Direct warten.