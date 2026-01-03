Pokémon wird 30: Große Pläne für The Pokémon Company im Jahr 2026

Ein neuer Social-Media-Post zeigt klar, dass Pokemon große Pläne für 2026 hat, da das Franchise einen großen Meilenstein feiern wird.

Pokémon wird 30

2026 wird ein großes Jahr für The Pokemon Company sein, da sein äußerst beliebtes Pokémon-Franchise sein 30-jähriges Bestehen feiern wird. Nach der ursprünglichen Einführung in Japan im Jahr 1996 hat sich die IP zu einem massiven Medien-Franchise entwickelt, das sich von der ursprünglichen Reihe von Videospielen verzweigt und so gut wie alles von Anime, Büchern, Sammelkarten und Spielzeug abdeckt. Während der Start von Pokemon-Legenden: Z-A die große Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2025 war, scheint es, dass The Pokemon Company große Pläne für 2026 hat, wobei viele erwarten zu sehen, was für den erwarteten Start des Videospiels der 10. Generation auf sich zukommt. In einem neuen Beitrag kurz vor Beginn des neuen Jahres neckte der offizielle japanische Account für Pokemon die Fans mit seinen Plänen für 2026. Der Beitrag hebt den Beitrag hervor, indem er das 30-jährige Jubiläum des Franchise durch den Start von Pokemon Red and Green bestätigt, und sagt, dass 2026 „das bisher beste sein wird“ und dass die Fans „sich darauf freuen sollten!“ Der Beitrag endete mit einer kurzen Animation, die das ursprüngliche Design und die Soundeffekte von Pikachu zeigt, die sich in das neue Jubiläumslogo verwandeln. Na denn.

Leider enden die Details hier, so dass die Fans darüber spekulieren können, was das Franchise für alle seine Spiele und andere Inhalte plant. Während es möglich ist, dass Pokemon-Legenden: Z-A noch mehr DLC ankündigt, die neben Mega Dimension existieren, sind jetzt alle Augen auf das kommende Hauptspiel der zehnten Generation gerichtet. Höchstwahrscheinlich wird es Nintendo Switch 2-exklusiv, und das allein sollte einen Quantensprung darstellen! Daneben planen LEGO und Pokemon große Set-Veröffentlichungen, und wenn die Gerüchte wahr sind, wird Pokemon TCG auch eine riesige Sammlung zum 30-jährigen Jubiläum veröffentlichen. In Bezug auf das neue Hauptspiel erfuhren wir bereits von der Möglichkeit von Pokémon Wind und Waves, aber noch ist nichts offiziell. Die Fans erwarten eine mögliche Enthüllung im Februar 2026 durch ein Pokémon Presents-Event, das mit dem tatsächlichen Franchise-Jubiläum übereinstimmt, aber bisher wurde nichts bestätigt. Fix ist derweil Pokémon Champions, das sich wie Pokémon Stadium anfühlt, und auch Pokopia erscheint 2026, ein Cozy Game, das es den Fans erlaubt, ihren eigenen Raum anzupassen und zu bauen, um andere Pokémon zu besuchen. Vielleicht kommt dieses Jahr sogar noch mehr auf die Fans zu?