Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo Switch 2) für Frühjahr 2026 angekündigt

Das neueste Yoshi-Spiel für die Nintendo Switch 2 heißt Yoshi and the Mysterious Book und erscheint im Frühjahr 2026.

Über Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi stürzt sich in ein Abenteuer in einem magischen Buch namens Mr. Encyclopedia (kurz Mr. E oder Enzo), das voller Rätsel, ungewöhnlicher Kreaturen und neuer Gameplay-Ideen steckt. Das Spiel besticht durch einen handgezeichneten Grafikstil, der die Buch-Thematik noch stärker unterstreicht. Die Charaktere und die Umgebung erinnern an Stop-Motion und klassische Yoshi-Spiele. Im Gameplay erwarten uns 2D-Plattforming-Passagen, das Lösen von Rätseln und das Nutzen neuer Fähigkeiten – etwa die Interaktion mit Geister-Blumen, die Gestein spröde machen können oder Löwenzähne, die Nährstoffe aufsaugen.

Die Story beginnt, als das sprechende Buch vom Himmel auf Yoshis Insel fällt. Da es seine eigenen Seiten nicht selbst lesen kann, hilft Yoshi, die Seiten mit Leben und neuen Entdeckungen zu füllen. Mit Yoshi and the Mysterious Book kehrt Yoshi in einem neuen Abenteuer zurück, das künstlerisch, märchenhaft und voller frischer Ideen ist. Der Fokus auf das magische Buch, die handgezeichneten Welten und neue Kreaturen lassen Fans und Neueinsteiger gleichermaßen gespannt auf nächstes Frühjahr blicken. Der erste Trailer ist öffentlich verfügbar und zeigt Gameplay-Highlights, die märchenhafte Atmosphäre und erste Kreaturen aus dem Buch. Zum Video: