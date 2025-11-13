Nintendo zeigt vollständigen Der Super Mario Galaxy Film-Trailer

Nintendo hat wie versprochen den ersten vollständigen Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film veröffentlicht und neue Darsteller bekannt gegeben.

Der zweite Illumination-Film wird Mario und Freunde sehen, die ins All reisen, wie in den Super Mario Galaxy-Spielen. Die neuen Charaktere für den zweiten Film sind Rosalina und Bowser Jr., von denen letzterer als Bösewicht auftreten wird, wobei Bowser immer noch in einem Käfig in Peachs Schloss gefangen ist. Rosalina wird von Brie Larson gespielt, die vor allem für ihre Rolle als Captain Marvel im Marvel Cinematic Universe bekannt ist, und für ihre Oscar-prämierte Leistung in Room. Bowser Jr. wird unterdessen von Benny Safdie gespielt, dem Filmemacher und Schauspieler, der The Smashing Machine und Uncut Gems geschrieben und inszeniert hat. Der Film erscheint im April 2026 – Anfang April beginnt der Rollout in den USA und endet Ende April in Japan. So viel dazu!

Aaron Horvath und Michael Jelenic sind zurückgekehrt, um die Fortsetzung zu leiten, während Matthew Fogel zurückgekehrt ist, um das Drehbuch zu schreiben, und Brian Tyler zurückgekehrt ist, um den Soundtrack zu komponieren. „In diesem Moment ist unser Künstlerteam bei Illumination nur noch wenige Wochen davon entfernt, die Animation fertigzustellen“, sagte Chris Meledandri, CEO von Illumination. „Ihre Arbeit ist atemberaubend und wir können es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu teilen. In Zusammenarbeit mit Nintendo bringen wir eine unglaubliche Auswahl an Charakteren auf die große Leinwand – viele zum ersten Mal – von ikonischen Favoriten bis hin zu tiefen Schnitten, die langjährige Fans erkennen werden. Was ihr gleich seht, gibt euch einen Einblick in die hervorragende Arbeit des Teams.“