Der Narwal Flow 2 im Test: Der perfekte Mitbewohner?

Im Frühjahr wird aufgeräumt, geputzt, Möbel verrückt und auch mal frischer Wind in das Eigenheim gebracht. Wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und mit einigen Herausforderungen an das Gerät getestet, wie sauber der Narwal Flow 2 unsere Wohnung bekommt.

Seit 2016 arbeitet Narwal Robotics von Shenzhen aus an innovativen und intelligenten Konsumartikeln. Hauptfokus ist dabei allerdings klar die Entwicklung von smarten High-End Staubsaugrobotern. Kein ganzes Jahr nach dem im August 2025 erschienenen Narwal Flow, bringt der chinesische Hersteller nun eine neue, deutlich verbesserte Version seines Flaggschiff-Produktes auf den Markt. Während der Flow bereits mit großartiger Saugleistung, sehr guter Teppichreinigung und bereits hervorragender Navigation überzeugen konnte, soll der Flow 2 mit Updates wie verbesserter Wischtechnologie, Warmwasser-Reinigung und intelligenterem Mapping den Staubsaugroboter-Olymp erobern.

Smarter Mitbewohner nach Wunsch

Als Einpersonenhaushalt ist man in der Wahl seiner Mitbewohner aus nachvollziehbaren Gründen sehr wählerisch. Bringen die Mitwohnenden Freude, Gesellschaft, Wärme mit ins Heim? Haaren sie oder werfen sie Blätter ab? Sind sie laut oder verhalten sie sich ruhig? Sind sie selbstständig oder muss man sich ständig um sie kümmern? Kosten sie Nerven oder Zeit oder erzeugen sie gar Unordnung oder Müll? Ihr merkt sicher bereits, dass die Rede hier nicht von menschlichen Mitbewohner*innen ist, sondern von tierischen oder pflanzlichen Gefährt*innen – oder im aktuellen Fall von elektronischer Ausstattung.

(c) Narwal

Bei der Wahl unserer robotischen Haushaltsgeräte ist es uns umso wichtiger, mit möglichst geringem Aufwand, möglichst praktische Hilfestellung in der Wohngemeinschaft zu erhalten. Der Narwal Flow 2 stellt sich hier mit beeindruckenden Referenzen vor. Mit zwei HD-Kameras und sogenannter VLM (Vision Learning Model) geleiteter KI-Steuerung (namens NarMind Pro Autonomes System) soll sich der Flow 2 als sehr aufmerksamer Helfer in den Alltag jeder Wohnung integrieren.

Ein bleibender erster Eindruck

Schon beim Setup des Geräts zeigt sich auf jeden Fall der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit von Narwal. Denn, obwohl es sich hier um ein sehr hochentwickeltes, technisches Gerät handelt, leitet uns die Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz simpel durch den Prozess. Dock aufstellen, Kehrbürste in den Roboter einklicken. Wasserbehälter korrekt befüllen und einsetzen. Fertig.

Beim ersten Start wird unsere Wohnung – wie bei Staubsaugrobotern üblich – erst vollständig gescanned und eine digitale Map erstellt. Wie allerdings unserer Erfahrung nach nicht so üblich, dauert dieser Vorgang in unserer ca. 60m2 Wohnung mit 6 Räumen gerade einmal vier Minuten. Der Flow 2 fährt aus dem Dock, dreht sich im Kreis und schickt Lichtstrahlen in alle Richtungen, und verkündet in der Begleit-App, den ersten Raum erledigt zu haben. So geht das auch mit den anderen Räumen und nach wenigen Minuten sehen wir eine beeindruckend genaue Karte unseres Wohnraums, in der sämtliche Hindernisse wie Regale, Tischbeine, auf dem Boden liegende Kabel, die Couch und Teppiche korrekt eingezeichnet sind. Darüber hinaus wurden die Räume auch in ihren Funktionen korrekt zugeordnet und automatisch entsprechend gründlichere (z.B. für Toilette und Bad) oder Standard-Reinigungsprogramme (für Wohn- und Schlafzimmer) vorgesehen.

(c) Narwal

Noch etwas überrumpelt von den fehlenden Komplikationen, schlüpfen wir in unsere Laufschuhe und bevor wir die Tür hinter uns schließen, klicken wir in der Narwal-App auf „Start“.

Saubere Leistung auf jedem Parkett

Während wir während unserer Sport-Session natürlich nicht laufend (Pun intended) die App checken konnten, beobachten wir ein paar Tage später vom Büro aus, wie der Narwal Flow 2 sein Werk in unserer Wohnung startet. Direkt auffällig ist, dass der einzige große Teppich in der Wohnung offenbar erste Priorität ist. Denn der Roboter legt nicht einfach vom Dock aus los, sondern fährt schnurstracks zum Teppich und startet das bereits beim Flow 1 gelobte Teppich-Programm.

Dabei hebt der Flow 2 seine Saugeinheit erst über den Teppichrand und senkt sie dann soweit ab, bis sich zusammen mit der starken Saugkraft von bis zu 31.000 Pa eine Versiegelung bildet und für besonders tiefgehende, gründliche Reinigung des Teppichs sorgen soll. Wir haben den Flow 2 nicht nur über unseren großen aber eher flachen Teppich fahren lassen, sondern zusätzlich einen dickeren Teppich im Perserstil als extra Challenge aufgelegt. Nachdem wir dann das rescheste Salzstangerl, dass die Bäckerei ums Eck hergegeben hat, über den Teppichen verspeist hatten, ging die Mission des Flow 2 los.

(c) Narwal

Teppich Nr. 1 (größer aber flacher) ist für das Narwal Flagship eindeutig nicht herausfordernd genug. Wir können nach abgeschlossener Reinigung keine übrigbleibenden Brösel und auch keine anderen auffallenden Verschmutzungen erkennen. Teppich Nr. 2 (dicker und dichter) erkennt das Gerät sehr rasch als neuen Teppich im Raum und bremst darauf etwas ab. Hörbar schaltet das Gerät dabei einen Gang an Saugkraft hoch und fährt den Teppich gründlich ab. Graben wir nach der Reinigung wirklich tief zwischen die Teppichfasern, finden sich dort natürlich feiner Staub und Brösel, für deren Entfernung aber wohl eine professionelle Teppichreinigung nötig wäre. Auch hier überzeugt uns der Narwal Flow 2 also auf ganzer Linie!

Danach geht’s mit dem Rest des Wohnzimmers weiter, bevor der Flow 2 sich auf den Weg ins Schlafzimmer macht. In beiden Räumen hat das Gerät beim Scan bereits den Holzboden registriert und kehrt und wischt mit entsprechend angepasstem Programm los. Hindernisse wie bodenaufliegende Schreibtischbeine, Blumenständer, ein paar unter Regalen versteckten Kabeln und ähnliches werden problemlos erkannt und entsprechend vorsichtig damit umgegangen. Nach abgeschlossener Reinigung wären uns noch nicht einmal verschobene Kabel, Hausschuhe oder ähnliches aufgefallen.

Wo Staubsaugen nicht reicht

In Vorraum, WC, Bad und Küche wurden die Fließenböden ebenso beim Scan erkannt und entsprechend das Reinigungsprogramm angepasst. Besonders in der Toilette und dem Badezimmer geht der Flow 2 dabei besonders gründlich vor, um auch diese Räume hygienisch sauber zu halten.

Ebenfalls positiv fallen uns die Anti-Tangle-Mechanik der Seitenrotorbürsten und die seitlich verschiebbare, dynamische EdgeReach Mopp-Verlängerung auf. Bei ersterer faltet der normalerweise in V-Form rotierende Kehrmechanismus zu einer II-Form zusammen und richtet sich zur Saugöffnung aus und lässt eventuell verworrene Haare entfernen. Zweiteres Feature erlaubt dem Flow 2, den länglichen Wischmopp zur Seite hin herauszufahren, und so bis direkt zur Wand hin, den gesamten Boden zu wischen.



(c) Narwal

Selbst von den Laufschuhen hereingetragener Schmutz im Vorraum, der ein oder andre Fleck auf dem Küchenboden oder ähnliches sind kein Problem für das Gerät. Wir sind zufrieden!