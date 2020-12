Unto The End Release-Trailer veröffentlicht

Der Release-Trailer für das Indie-Game Unto The End wurde veröffentlicht. Das Spiel, entwickelt von den aus 2 Leuten bestehenden 2 Ton Studios (hier geht es zur offiziellen Website), erscheint am 09.12.2020 für die Nintendo Switch, Microsoft Windows, die Xbox One und die Playstation 4.

Der unten angeführte Trailer lässt ein durchdachtes, aufwendig inszeniertes Game vermuten und so wirkt Unto The End auf alle Fälle schon einmal vielversprechend. Das Spiel paart ein modernes Action-Adventure mit einem klassischen 2D-Plattformer, wobei laut Entwickler-Kommentaren im Clip auch das Storytelling und eine gewisse Immersion nicht zu kurz kommen sollen.

Jede Interaktion eures Charakters, sei es mit Feinden oder nur (vermeintlichen) Monstern, birgt unterschiedlichste Entscheidungsmöglichkeiten und kann individuell gelöst werden. Das klingt spannend! Dadurch bin ich auf jeden Fall schon einmal interessiert, ja fast schon ein hellhörig. Am 09.12.2020 wissen wir dann genaueres, eventuell können wir euch dann noch mehr Einblicke liefern. Ihr dürft auf gespannt sein.