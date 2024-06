Unknown 9: Awakening Story-Trailer macht Lust auf mehr

Bandai Namco hat einen coolen Unknown 9: Awakening Story-Trailer veröffentlicht, in dem ihr mehr über Protagonistin Haroona, wichtige Charaktere und die Geschichte des Spiels erfahrt. Das narrative Action-Adventure von Reflector Entertainment erscheint im Herbst 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.

Was erwartet euch im Spiel?

Seit ihrer Kindheit lernte Haroona von ihrer Mentorin Reika alles über ihre Verbindung zum Bruch, die Geheimnisse dieser anderen Dimension, ihre damit zusammenhängenden einzigartigen Fähigkeiten und die Gepflogenheiten der Welt. Außerdem erzählte sie ihr Geschichten über die rätselhaften Unsterblichen, die angeblich über das gesamte Wissen der Menschheit wachen: Die titelgebenden neun Unbekannten.

Dieses Training findet ein abruptes Ende, als Reika von Vincent Lichter, einem ihrer ehemaligen Schüler, umgebracht wird. Als Anführer der Aufsteiger glaubt er, dass die neun Unbekannten die Menschheit davon abhalten, ihr wahres Potenzial zu entfalten und möchte die Welt von ihrem Einfluss befreien, ganz egal zu welchem Preis. Haroona hat durch sein Handeln viel verloren und ist entschlossen, ihn zu stoppen. Sie muss es schaffen, die bestgehüteten Geheimnisse der Menschheit davor zu schützen, in die falschen Hände zu fallen.

Unknown 9: Awakening Story-Trailer