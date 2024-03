Unknown 9: Awakening Gameplay Trailer macht Lust auf mehr

Bandai Namco Europe gewährt heute einen ersten Einblick in das Gameplay des narrativen Action-Adventures Unknown 9: Awakening. Der Titel wird von Reflector Entertainment entwickelt und erscheint im Sommer 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (via Steam).

Was erwartet euch im Spiel?

Unknown 9: Awakening ist ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive mit einer spannenden Geschichte rund um die Protagonistin Haroona. Sie ist eine Quaestor, die mit der Fähigkeit geboren wurde, sich in den „Bruch“ begeben zu können; eine mysteriöse Dimension, die mit unserer eigenen überlappt. Auf ihrer Suche nach verborgenem Wissen lernt sie, ihre Verbindung zum Bruch zu ihrem Vorteil zu nutzen und dessen Kräfte in unsere Welt zu leiten. Doch dies bleibt nicht unbemerkt: Haroona wird zum Ziel der „Aufsteiger“, die sich von einer geheimen Organisation namens Leap Year Society abgespalten haben und den Bruch nutzen wollen, um den Kurs der menschlichen Geschichte zu verändern.

In Unknown 9: Awakening begeben sich die Spieler*innen als Haroona auf eine Reise um die Welt und versuchen, vergangene Fehler wieder zu begradigen. Dabei können sie selbst entscheiden, ob sie lieber im Schatten bleiben und Feinde aus dem Hinterhalt angreifen oder sie bekämpfen, indem sie ihre Gegner mit dem „Schattensprung“ kontrollieren. Außerdem können sie Kugeln ausweichen, sich vor Attacken schützen, Energieattacken einsetzen und sich kreative Kombos einfallen lassen, um ihren eigenen Spielstil zu entwickeln.

„Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal Gameplay zu Unknown 9: Awakening zeigen zu können“, sagt Christophe Rossignol, Creative Director bei Reflector Entertainment. „Das Spiel bietet eine spannende Reise in eine lebendige Welt. In Zukunft werden wir mehr über dieses Abenteuer enthüllen.“

Verkörpert wird Protagonistin Haroona von der talentierten Schauspielerin Anya Chalotra. Mit ihrer Gabe, starken, weiblichen Charakteren Leben einzuhauchen, stach sie beim Casting hervor und ist somit die beste Wahl, um Haroona darzustellen.

Unknown 9: Awakening bietet einen Einstieg in das umfangreiche narrative Universum der IP Unknown 9, die mehrere miteinander verbundene Abenteuer umfasst, die über Comics, Podcasts, Bücher und weitere Medien erzählt werden. Indem Spielende in diese Geschichten eintauchen, können sie mehr über das in Unknown 9: Awakening Erlebte erfahren sowie Überschneidungen, Referenzen, Geheimnisse und mehr erkennen.

Unknown 9: Awakening erscheint im Sommer 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (via Steam).