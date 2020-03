Underwater  ̶  Es ist erwacht ab 20. Mai als Blu-ray und DVD

Twentieth Century Fox Home Entertainment gab nun bekannt, dass der Tiefsee-Survival-Horror-Movie Underwater – Es ist erwacht am 20. Mai auf Blu-ray und DVD erscheint. Für all jene, die schon früher in die schrecken reiche Tiefsee abtauchen wollen gibt es den Film ab 07. Mai als Download.

Worum geht’s?

Sieben Meilen unter dem Meeresspiegel liegt eine Forschungsstation, in der ein Team von Wissenschaftlern und Technikern Bohrungen vornehmen soll. Doch ein Seebeben zerstört die Station und tötet den Großteil der Mannschaft. Die Wissenschaftlerin Norah (Kristen Stewart) und ihr Kollege Rodrigo begeben sich auf die Suche nach weiteren Überlebenden. Gemeinsam mit Paul (T.J. Miller), dem Kapitän (Vincent Cassel) und einigen anderen wagen sie schließlich den verzweifelten Versuch, in Taucheranzügen über den Meeresboden bis zur nahegelegenen Bohrstation vorzudringen. Doch dabei müssen sie sich nicht nur mit schlechten Sichtverhältnissen und hohem Druck herumschlagen, sondern werden auch von mysteriösen Kreaturen attackiert, die durch das Beben geweckt wurden …