Uncharted: Legacy of Thieves Collection Trailer macht Lust auf den Launch

Um bestens auf das bevorstehende Release in einer Woche vorbereitet zu sein, veröffentlichten Naughty Dog und PlayStation einen neuen UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection Trailer, der die Lieblingsmomente der Entwickler:innen enthält.

Das Remaster-Paket kombiniert die zwei Titel UNCHARTED 4: A Thief’s End (hier geht’s zu unserem Test) und UNCHARTED: The Lost Legacy (hier geht’s zu unserem Test) und wird am 28. Januar 2022 in digitaler sowie physischer Fassung erscheinen. Zudem startet Mitte Februar die Filmadaption von Uncharted. Mehr dazu erfahrt ihr hier.