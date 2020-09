Umweltfreundliche JBL Flip 5 Eco Edition ab sofort im Handel

JBL bringt mit der limitierten Eco Edition des JBL Flip 5 den perfekten Buddy für die sommerlichen Herbsttage zurück – dieses Mal jedoch verpackt in einer umweltfreundlichen Variante.

Was hat die JBL Flip 5 Eco Edition zu bieten?

Die JBL Flip 5 Eco Edition besteht zu 90 Prozent aus recyceltem Kunststoff und die gesamte Verpackung des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers ist biologisch abbaubar. Das umweltfreundliche Design in den Farben Ozeanblau und Waldgrün ist nicht nur chic, sondern auch langlebig. Ein robustes Gummigehäuse schützt den kompakten Begleiter bei jedem Outdoor-Abenteuer und dank der Schutzklasse IPX7 spielt die kleine Soundmaschine auch bei Regenwetter weiter. Pool-Party? Ab ins kühle Nass? Für die JBL Flip 5 Eco Edition kein Problem.

Doch auch im Inneren kann der kompakte Lautsprecher überzeugen: Mit seinem rebellischen Herzen pumpt der JBL Flip 5 Eco die Lieblingsbeats mit knackigen Bässen und einem fantastischen Sound durch seine starken 44-Millimeter-Treiber. Und wer noch mehr Power möchte, kann mit der PartyBoost-Funktion ganz einfach mehrere JBL PartyBoost-kompatible Lautsprecher verbinden. Dank einer Akkulaufzeit von 12 Stunden hält der neue Sommerbuddy die Party die ganze Nacht am Laufen!

Umweltgedanke

HARMAN freut sich sehr, auf seinen preisgekrönten Lautsprechern aufzubauen und dabei recycelte Materialien zu verwenden. „Diese Flip 5 Lautsprecher in limitierter Edition sind unser erster Schritt zur Herstellung von Audioprodukten aus recyceltem Kunststoff. Wir haben hart daran gearbeitet, recycelte Materialien zu finden, die den berühmten Signature Sound von JBL nicht beeinträchtigen und glauben, dass die beiden neuen Farben unsere Fangemeinde wirklich überzeugen werden“, so Dave Rogers, Präsident, HARMAN Lifestyle Audio.

Preis und Verfügbarkeit

Der epische und umweltfreundliche JBL Flip 5 Eco ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 129 EUR in den Farben Ozeanblau und Waldgrün in Deutschland und Österreich sowie für 149 CHF in der Schweiz verfügbar.